وفاة المغنية الأمريكية أنيتا بوينتر عن عمر ناهز 74 عاما

رحلت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية أنتيا بوينتر عن عمر ناهز 74 عامًا.

وتوفيت بوينتر في منزلها في بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس، عشية رأس السنة الجديدة جراء إصابتها بمرض السرطان الذي أصيبت به في العام 2011، وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقالت الأسرة في بيان: "في الوقت الذي نشعر فيه بالحزن الشديد لفقدان أنيتا، نشعر بالارتياح لأنها الآن مع ابنتها جادا وشقيقتيها جون وبوني في سلام، لقد أبقتنا جميعًا قريبين لفترة طويلة، وسيعيش حبها للعائلة في كل شخص منا".

وقد اشتهرت أنيتا بتأسيس فرقة The Pointer Sisters الأمريكية مع شقيقاتها "جون وبوني وروث"، وحققت الفرقة نجاحًا كبيرًا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

بدأت الفرقة في أواخر الستينيات كثنائي مع بوني وجون بوينتر، ثم انضمت إليهن أنيتا لتصبح فرقة ثلاثية وانضمت إليهن الأخت روث في أواخر العام 1972، وأنتجت الفرقة ألبومها الأول في العام 1973 وكانت أول أغنية فردية لهن Yes We Can Can.