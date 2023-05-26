منتج "النار بالنار": كاريس بشار مجرد ممثلة.. ومخرج العمل أنقذه بـ"تعديلاته"

أبدى المنتج اللبناني صادق الصباح "انزعاجه" من انتقاد الفنانة السورية كاريس بشار لمواطنها مخرج مسلسل "النار بالنار" محمد عبدالعزيز.

وكانت كاريس بشار قد ذكرت في مقابلة إعلامية سابقة أن رسالة "النار بالنار" لم تصل كما يجب؛ بسبب "قلة الأمانة"، والتعديلات التي أجريت على النص.

وقال المنتج الصباح إن كاريس "خانها التعبير"، لكنه في ذات الوقت علق في تصريحات صحفية: "النجم الحقيقي يبقي الكواليس لأهل البيت، لأن النقاشات تحدث في أي عمل لكن لا تظهر للعلن بهذا الشكل، خاصة بعد التفاخر بنجاحه".

وألمح إلى أن الفنانة السورية ربما أطلقت مثل هذه التصريحات بسبب "انبهارها باللقاء الإعلامي"، وفق تعبيره، متمنيا أن تعيد النظر بكلامها.