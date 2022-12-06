هل تراجعت غادة إبراهيم عن هجومها على إلهام شاهين؟

تراجعت الفنانة غادة إبراهيم فيما يبدو عن مهاجمتها لمواطنتها الفنانة إلهام شاهين، إذ ألمحت أن هناك سيدة أخرى وراء "الفتنة" بينها وبين إلهام، وهي التي كانت تحرض عليها.

ولم تتوقف الفنانة غادة إبراهيم عن مهاجمة الإعلامية بوسي شلبي، إذ اتهمتها، خلال مقابلة إعلامية في إحدى الفعاليات، بشكل غير مباشر أنها هي "التي كانت سبب الخلاف وإشعاله"، لافتة إلى أن "الجميع حذرها منها".

واعتادت الفنانة غادة إبراهيم الهجوم المستمر على كل من مواطنتيها إلهام شاهين وبوسي شلبي في كل مناسبة تظهر بها.