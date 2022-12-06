هل تراجعت غادة إبراهيم عن هجومها على إلهام شاهين؟
تراجعت الفنانة غادة إبراهيم فيما يبدو عن مهاجمتها لمواطنتها الفنانة إلهام شاهين، إذ ألمحت أن هناك سيدة أخرى وراء "الفتنة" بينها وبين إلهام، وهي التي كانت تحرض عليها.
ولم تتوقف الفنانة غادة إبراهيم عن مهاجمة الإعلامية بوسي شلبي، إذ اتهمتها، خلال مقابلة إعلامية في إحدى الفعاليات، بشكل غير مباشر أنها هي "التي كانت سبب الخلاف وإشعاله"، لافتة إلى أن "الجميع حذرها منها".
واعتادت الفنانة غادة إبراهيم الهجوم المستمر على كل من مواطنتيها إلهام شاهين وبوسي شلبي في كل مناسبة تظهر بها.
ولطالما أكدت أن "الفنانتين تحاولان دائما إيذاءها بطريقة أو بأخرى، والإساءة إلى سمعتها"، وفق تعبيرها.
وفي مايو/ أيار الماضي، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان أشرف زكي قرارا بوقف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها للتحقيق على خلفية أزمتها مع الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.
وكانت غادة إبراهيم قد أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها في فيديو تم تداوله على نطاق واسع من جنازة الفنان الراحل سمير صبري، واتهمت من خلاله الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي بمنعها من ركوب السيارة المخصصة لنقل الفنانين من مسجد الشيخ زايد الذي أقيمت به صلاة الجنازة، إلى المقابر في الإسكندرية.
ولم تسمّ غادة إبراهيم الشخصيتين اللتين منعتاها من صعود الباص واكتفت بالقول إنها إلهام بنت عفاف، بينما ذكرت مواقع مصرية أن الخلاف وقع بين الفنانة غادة إبراهيم والفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.
وردت إلهام شاهين في ذلك الحين بالقول إنها لا تعرف شيئا عن منع غادة إبراهيم من الركوب في السيارة المخصصة، وأكدت: "هم زجوا باسمي من غير مناسبة وهي بتقول إن خلافها مع إعلامية، إنما أنا معرفش خالص، وبعدين وأنا مالي أمنع حد يروح دفنة، دا كلام عبيط ومحدش يهتم بيها هي مين دي؟".