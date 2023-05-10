ميار الببلاوي تتعهد بكشف "الحقائق" بعد أزمتها مع وفاء مكي

واشتعلت الأزمة بين كل من الببلاوي ومكي عقب تراجع الفنانة ميار عن شهادتها في قضية التعذيب.

وخرج محامي مكي، في وقت سابق، مؤكدا أنه ستتم محاسبة الببلاوي بالقانون، بعد تغيير أقوالها من أن الفنانة وفاء مكي كانت تعامل خادمتها بشكل إنساني، مبررة أن ما صرحت به وقت القضية "كان مجرد إحساس"، وأن شهادة شاهد عيان في القضية هي من حسمت المسألة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أعلن المحامي أنه سيتم التحقق من كافة المظالم، مبينا أن مواقع التواصل "غير معتمدة" لإثبات أي واقعة، معلقا: "أي كلام مرسل نحن غير مُجبرين بالرد عليه سوى في حدود الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها".