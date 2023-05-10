ميار الببلاوي تتعهد بكشف "الحقائق" بعد أزمتها مع وفاء مكي
تعهدت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي بكشف جميع "الحقائق"، وذلك بشأن أزمتها المتصاعدة مع مواطنتها الفنانة وفاء مكي في قضية اتهام الأخيرة بتعذيب خادمتيها قبل 23 عاما.
وأوضحت في منشور عبر حسابها في "فيسبوك" أنه احتراما للقضاء وجهات التحقيق، سيكون الحديث في القضية عن طريق محاميها، معلنة في الوقت ذاته أنها ستكشف جميع الحقائق يوم الجمعة القادم.
واشتعلت الأزمة بين كل من الببلاوي ومكي عقب تراجع الفنانة ميار عن شهادتها في قضية التعذيب.
وخرج محامي مكي، في وقت سابق، مؤكدا أنه ستتم محاسبة الببلاوي بالقانون، بعد تغيير أقوالها من أن الفنانة وفاء مكي كانت تعامل خادمتها بشكل إنساني، مبررة أن ما صرحت به وقت القضية "كان مجرد إحساس"، وأن شهادة شاهد عيان في القضية هي من حسمت المسألة.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أعلن المحامي أنه سيتم التحقق من كافة المظالم، مبينا أن مواقع التواصل "غير معتمدة" لإثبات أي واقعة، معلقا: "أي كلام مرسل نحن غير مُجبرين بالرد عليه سوى في حدود الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها".
وعادت واقعة اتهام وفاء مكي بتعذيب خادمتيها قبل 23 عاما إلى الأضواء بعد ظهور مكي في لقاء تلفزيوني تحدثت فيه عن براءتها من التهم، مستعينة بمواطنتها الببلاوي، التي ظهرت بدورها في لقاء تلفزيوني متحدثة باكية عن زميلتها مكي.
وكشفت الببلاوي ما حدث في كواليس تصوير مسلسل "سور مجرى العيون"، وكيف كانت وفاء مكي تتعامل مع خادمتها بشكل إنساني للغاية، كما زعمت أنها رأت الخادمة في كواليس التصوير ولم يكن بها أي حروق، لكنها كانت تعاني من مرض جلدي يتسبب في تساقط شعرها.
وما لبثت أن تراجعت الببلاوي عن تبرئتها مواطنتها، وذلك بعد انتشار تسجيل لشاهد عيان يدين مكي بواقعة التعذيب، إذ خرجت الفنانة المعتزلة، مهاجمة وفاء مكي في رسالة عبر فيسبوك: "اللهم لك الحمد ربنا أظهر الحقيقة من شاهد عيان، وكده أنا كنت بأنب ضميري على الفاضي، وسؤال إيه اللي بتعمليه ده يا وفاء".
وأضافت: "أنا قلت إن فيه موقف حصل لكن كده اتحسمت كفاية بقى، ملقتيش حد تدوسي عليه غيري وتمثلي البراءة، أو علشان أنا مش بتاجر بالموضوع ورافضة أتهم بأني بجري ورا تريند، وأفضل ألف معاكم على القنوات والمواقع بالشكل المستفز دا".
وتابعت: "أنا قلت شكوكي وموقف حصل، الحمد لله إنه كان ولا هيقدم ولا يأخر، سؤال فين دليل براءتك دا؟ أنا قلت للناس إنه حصل كذا فقط، واللي حصل دا ملوش أي قيمة خالص بعد شهادة الشاهد دا، وبعد ما قرأت التحقيقات والتقارير قد إيه أنا كنت هبلة".