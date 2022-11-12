ماذا علّق والد حسام حبيب بعد عودة نجله لشيرين عبد الوهاب؟

أعرب حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب، اليوم السبت، عن سعادته بعودة نجله إلى طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، عقب انتهاء أزمتها وخروجها من المصحة التي كانت تعالج داخلها من الإدمان.

وكانت "شيرين" قد أعلنت، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عودتها إلى "حسام"، والاعتذار عن التصريحات المسيئة له، مشيرةً إلى أنهما كانا متعرضين لـ"سحر" لكن تم فكه.

كما أعلنت تنازلها عن كافة القضايا التي أقامتها ضد شقيقها.

وقدّم والد حسام حبيب، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" التهاني والمباركات لشيرين ونجله، متمنيًا أن يرزق منهما بحفيد في القريب العاجل، وكتب: "أُبارك لحسام وشيرين وأدعو لهما يجيبولي حفيدًا صغيرًا أفرح به".