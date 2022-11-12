ماذا علّق والد حسام حبيب بعد عودة نجله لشيرين عبد الوهاب؟
أعرب حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب، اليوم السبت، عن سعادته بعودة نجله إلى طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، عقب انتهاء أزمتها وخروجها من المصحة التي كانت تعالج داخلها من الإدمان.
وكانت "شيرين" قد أعلنت، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عودتها إلى "حسام"، والاعتذار عن التصريحات المسيئة له، مشيرةً إلى أنهما كانا متعرضين لـ"سحر" لكن تم فكه.
كما أعلنت تنازلها عن كافة القضايا التي أقامتها ضد شقيقها.
وقدّم والد حسام حبيب، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" التهاني والمباركات لشيرين ونجله، متمنيًا أن يرزق منهما بحفيد في القريب العاجل، وكتب: "أُبارك لحسام وشيرين وأدعو لهما يجيبولي حفيدًا صغيرًا أفرح به".
يشار إلى أن حسين حبيب هاجم في وقت سابق، ابنه بسبب تصريحات أدلى بها الأخيرعندما قال إنه "لم يحصل على أي أموال منها، وأنه أمَّن مستقبل بناتها بوضع وديعة كبيرة لهن لا يستطيع أحد فكها غيرهن"، متهمًا إياه بالتسبب في أزمتها مع شقيقها بسبب "قطع عيشه".
وأضاف في منشور سابق: "قولوا الحق ولو على أنفسكم، هو ينفع أخالف شرع ربنا بحجة أنني أحمي بناتي، لها الثلثان، والأهل لهم الثلث بعد عمر طويل، وده يخلّي الأهل راضين ويراعون البنات بعد عمر طويل، ودي صلة رحم، وغير كده ستُزرع العداوة بين الأهل".
وتابع في المنشور الذي وجهه لابنه: "أنت كده مش بتحافظ على مال زوجتك، أنت بتخالف شرع ربنا، والنتيجة إنهم فضحوها وقضوا على مستقبلها، وزرعت العداوة بينهم، وحطمت زوجتك بجهلك بشرع ربنا، ولو كنت سألت أباك لأرشدك للحق، والكل طلع هو الكسبان يا قاطع صلة الرحم والعاصي لأبيك، ضيعت نفسك وضيعت البنت معك".
وأردف: "هوه ينفع أخوها بقاله أكثر من 20 سنة بيراعي أخته وهي مصدر رزقه، آجي أقفل عليه الحنفية ويقعد 4 سنين من غير شغل، وراجع تاني تقفل عليه الحنفية هو وأمه وأخته وعايزه يسيبك، ياناوي على قوتي، ياناوي على موتي، الزوج يتعوّض، الأم والأخ لا يعوضان، كلمة حق لوجه الله، والدين النصيحة".