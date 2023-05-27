مدير أعمال شيرين يكشف حقيقة خلافها مع أنغام على "صوت مصر"

انتقد إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الجدل الذي أطلقه متابعو شيرين وأنغام، والأحق بينهما بلقب "صوت مصر".

وكانت شيرين عبدالوهاب قد أثارت جدلا واسعا، بعد تصريحها بأنها "وحدها من يستحق لقب صوت مصر"، وذلك خلال استضافتها من قبل الإعلامي هشام الهويش.

ولم تعلق مواطنتها أنغام، صاحبة اللقب، مباشرة على تصريح شيرين، لكنها قامت بشكل مكثف بإعادة تغريدات مناصريها من المتابعين، الذين شددوا على أنها "هي صاحبة اللقب والأحق به".

وأكد إيهاب صالح في بيانه أن "من حق المعجبين الدفاع عنهما، لكن بأسلوب مختلف وأكثر رقيا"، وفق تعبيره.