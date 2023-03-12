سقط مرتين على المسرح.. وفاة مغني الراب الجنوب أفريقي "كوستا تيتش"

انهار مغني الراب وكاتب الأغاني الجنوب أفريقي "كوستا تيتش" على خشبة المسرح، خلال مهرجان موسيقي في جوهانسبرج، قبل أن يفارق الحياة في وقت لاحق، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، كان الشاب البالغ من العمر 27 عامًا يؤدي إحدى أغانيه أمس السبت، عندما انهار على خشبة المسرح قبل أن يقف ويستمر في الغناء فقط لينهار مرة أخرى ويموت.

وكان كوستا تسوبانوغلو، المعروف باسمه الفني "كوستا تيتش"، فنانًا صاعدًا من مدينة مبومبيلا بالقرب من الحدود مع سواتيني وموزمبيق.