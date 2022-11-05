المطربة أحلام تحقق أمنية فيصل العتيبي بالغناء معها
تفاعلت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، مع "أمنية" الفنان السعودي الشاب فيصل العتيبي، في الغناء معها.
وظهر فيصل العتيبي في برنامج "أم بي سي في أسبوع" عقب حملة تنمر تعرض لها، وأثارت جدلًا بين مواطنيه في المملكة، ليتلقى لاحقًا حملة دعم واسعة.
وخلال اللقاء، عبر عن رغبته في الغناء إلى جانب كل من "أحلام" والمطرب السعودي "رابح صقر".
وما لبثت أن غردت المطربة الإماراتية عبر حسابها على موقع التواصل "تويتر"، لتعلن رغبتها في مشاركة فيصل العتيبي حفلها، المزمع إقامته في العاصمة الرياض.
وكتبت "أحلام": "راح تشاركني حفلي في الرياض، وأنا إللي أتشرف يا حبيبي، صوت ولا أروع، وغنيت حزين وأسرتني، وراح نغنيها مع بعض، أوعدك".
وكان الملحن السعودي ناصر الصالح، قد أبدى رغبته بتقديم لحن هدية منه لفيصل العتيبي، وذلك دعمًا له عقب تعرضه للتنمر.
فيما عقبت المطربة أحلام كذلك، على الصالح، بالقول إنها ستقدم التسجيل للعتيبي كهدية منها.
وتعرض فيصل العتيبي، البالغ من العمر 16 عامًا، لحملة إساءة من قبل متابعيه بعد التنمر على لونه والتشكيك بأصله، وزعموا أنه ليس من قبيلة عتيبة العربية المعروفة.
وإثر الإساءات المتواصلة من متابعين، خلال بث للعتيبي على "تيك توك"، عبر عن استيائه الواضح من ذلك، إذ أكد متأثرًا أنه سيقوم بإغلاق جميع حساباته وسيضيف فقط من يرغب بهم، مشددًا على أنه من قبيلة عتيبة رغمًا عن الجميع.
وانطلقت على إثر ذلك حملة تضامن واسعة مع العتيبي من قبل مواطنيه ومشاهير آخرين، ردًا على الإساءات التي تعرض لها.