المطربة أحلام تحقق أمنية فيصل العتيبي بالغناء معها

وتعرض فيصل العتيبي، البالغ من العمر 16 عامًا، لحملة إساءة من قبل متابعيه بعد التنمر على لونه والتشكيك بأصله، وزعموا أنه ليس من قبيلة عتيبة العربية المعروفة.

وإثر الإساءات المتواصلة من متابعين، خلال بث للعتيبي على "تيك توك"، عبر عن استيائه الواضح من ذلك، إذ أكد متأثرًا أنه سيقوم بإغلاق جميع حساباته وسيضيف فقط من يرغب بهم، مشددًا على أنه من قبيلة عتيبة رغمًا عن الجميع.

وانطلقت على إثر ذلك حملة تضامن واسعة مع العتيبي من قبل مواطنيه ومشاهير آخرين، ردًا على الإساءات التي تعرض لها.