الكشف عن تفاصيل حادث الممثل الأمريكي جيريمي رينر
كشفت وسائل إعلام غربية عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له الممثل الأمريكي جيريمي رينر بعد أن سحقه محراث ثلجي يبلغ وزنه 14,3307 طن على الأقل، وذلك في أول أيام رأس السنة الجديدة.
وتسبب الحادث بسحق الجذع العلوي للممثل الأمريكي، البالغ من العمر 51 عاما، وكذلك تهشم صدره، ما أسفر عن معاناته من صعوبة في التنفس.
وكان رينر اتصل بنفسه على الطوارئ، وكان يئن تحت المحراث الذي سحقه أثناء المكالمة، وعانى من نزيف حاد في الرأس وإصابات أخرى.
وتم نقل جيريمي رينر جوا إلى مستشفى قريب بالقرب من منزله في منطقة رينو.
ويوم الثلاثاء، شارك الممثل الأمريكي جمهوره بصورة له من سريره في المستشفى مع كدمات واضحة على وجهه، مقدما شكره لكل من دعمه في محنته.
وأجرى رينر، الذي كانت حالته الصحية حرجة عند نقله للمستشفى، عمليتين جراحيتين وتم وضع دبابيس معدنية حول ساقه.
ووقع الحادث حين قرر جيريمي مساعدة أحد أفراد أسرته بعد أن علقت سيارته في الثلج، حيث أحضر محراث الثلج لأجل ذلك، لكن ما لبث أن انقلب به.
في تلك الأثناء، حاول رينر على ما يبدو الخروج من المحراث، فتعرض خلال ذلك للدهس.
ووقع الحادث في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، حين كانت عائلة رينر تقضي إجازتها في أحد الأرياف للاحتفال برأس السنة الجديدة.
لكن المنطقة كانت مدفونة تحت خمسة أقدام من الثلج على الأقل، وظل السكان دون كهرباء أو مياه جارية مدة يومين عند وقوع حادث رينر.
وبحسب ما ذكره ابن أخيه، فإن رينر كان يحرث الطريق من الثلج قبل أن يترجل من المحراث، لكن بطريقة ما تحرك المحراث وحاول الممثل الأمريكي السيطرة عليه بالقفز نحو المقود، إلا أنه سقط ليسحقه المحراث تحته.