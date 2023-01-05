الكشف عن تفاصيل حادث الممثل الأمريكي جيريمي رينر

كشفت وسائل إعلام غربية عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له الممثل الأمريكي جيريمي رينر بعد أن سحقه محراث ثلجي يبلغ وزنه 14,3307 طن على الأقل، وذلك في أول أيام رأس السنة الجديدة.

وتسبب الحادث بسحق الجذع العلوي للممثل الأمريكي، البالغ من العمر 51 عاما، وكذلك تهشم صدره، ما أسفر عن معاناته من صعوبة في التنفس.

وكان رينر اتصل بنفسه على الطوارئ، وكان يئن تحت المحراث الذي سحقه أثناء المكالمة، وعانى من نزيف حاد في الرأس وإصابات أخرى.