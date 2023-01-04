جيريمي رينر ينشر صورة من المستشفى بعد تعافيه من حادث الثلوج المروع
نشر الممثل الأمريكي جيريمي رينر صورة من سريره في المستشفى وهو يتحدث لأول مرة منذ حادث جرف الثلوج المروع، وذلك بعد تجاوزه مرحلة الخطر إثر خضوعه لعمليتين جراحيتين في صدره، وفقا لوسائل إعلام بريطانية وأمريكية.
وشكر الممثل المعجبين على "كلماتهم الرقيقة" بعد يومين من إصابته بجروح خطيرة في حادث أثناء تجريفه الثلج بالقرب من منزله في الولايات المتحدة.
وتم نقل جيريمي جوا إلى المستشفى يوم الأحد بعد تعرضه "لضربة حادة في الصدر وإصابات في العظام" بالقرب من طريق ماونت روز السريع، الذي يربط بين بحيرة تاهو وجنوب رينو على الحدود بين ولاية نيفادا وكاليفورنيا.
وفي لقطة من سريره في المستشفى شوهد النجم وهو يبتسم ويعاني من كدمات في عينه وخدوش حمراء على خده، فيما كان أنبوب الأكسجين متصلًا بأنفه.
وكتب: "أشكركم جميعًا على كلماتكم الرقيقة واهتمامكم"، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية التي نقلت أن جيريمي البالغ من العمر 51 عامًا، خضع لعمليتين جراحيتين وبقي في وحدة العناية المركزة حتى يوم أمس الثلاثاء.
وعانى الممثل الذي شارك توم كروز في فيلم "مهمة مستحيلة"، من صدمة حادة في الصدر وإصابات في العظام بعد الحادث "المرتبط بالطقس" الثلجي في الولايات المتحدة.
وتم ترشيح الممثل لجائزتي أوسكار عن مسيرته في التمثيل عن أدائه في The Hurt Locker و The Town، فيما اشتهر أيضا بتصويره للبطل الخارق كلينت بارتون المعروف أيضًا باسم هوك في أفلام "مارفل".
ويمتلك رينر مزرعة فوق بحيرة تاهو في جبال سييرا نيفادا، التي ضربتها عاصفة شتوية عشية رأس السنة الجديدة وشهدت انقطاع التيار الكهربائي عن 35 ألف منزل.
وتعرضت معظم الولايات المتحدة إلى "عاصفة القرن" خلال الأسبوع الماضي، حيث لقي ما لا يقل عن 60 شخصًا حتفهم في جميع أنحاء البلاد.
وكان من المقرر أن يظهر رينر في الموسم الثاني من مسلسل Mayor of Kingstown، الذي سيبدأ عرضه في غضون أسبوعين.