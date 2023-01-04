جيريمي رينر ينشر صورة من المستشفى بعد تعافيه من حادث الثلوج المروع



نشر الممثل الأمريكي جيريمي رينر صورة من سريره في المستشفى وهو يتحدث لأول مرة منذ حادث جرف الثلوج المروع، وذلك بعد تجاوزه مرحلة الخطر إثر خضوعه لعمليتين جراحيتين في صدره، وفقا لوسائل إعلام بريطانية وأمريكية.

وشكر الممثل المعجبين على "كلماتهم الرقيقة" بعد يومين من إصابته بجروح خطيرة في حادث أثناء تجريفه الثلج بالقرب من منزله في الولايات المتحدة.