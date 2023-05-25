وفاة الممثل الهندي نيتيش باندي

عُثر على الممثل الهندي نيتيش باندي ميتا في فندق، وفق ما أعلنته العديد من وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء.

وتوفي الممثل الهندي عن عمر 50 عاما، ووفق الأنباء الأولية فإنه أصيب بنوبة قلبية.

وفتحت الشرطة الهندية تحقيقًا في وفاة الممثل بعد أن توجهت إلى مكان إقامته، ومن المنتظر أن تستجوب موظفي الفندق والمقربين منه للوقوف على ملابسات رحيله.

وقال سيدهارث ناجار، صهر نيتيش باندي، لوسائل الإعلام: "أختي أربيتا في حالة صدمة، لقد أصبحنا مخدرين تمامًا، كان شخصًا حيويًا للغاية، لا أعتقد أنه كان لديه تاريخ مع أي مرض في القلب".

وكان نيتيش باندي قد شارك في دور البطولة مع مواطنه شاروخان في فيلم "Om Shanti Om".