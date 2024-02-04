وفاة الكاتب المسرحي المصري علاء عبد العزيز‎

توفي صباح اليوم الأحد، الكاتب المسرحي المصري الدكتورعلاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، بعد صراع مع المرض.

ونعى عدد من طلاب المعهد أستاذهم عبر حساباتهم في فيسبوك بكلمات مؤثرة، مشيدين بأسلوبه الراقي في التعامل معهم، ونبل أخلاقه.

من جانبها، نعت أكاديمية الفنون أستاذها بمنشور عبر فيسبوك قالت فيه: "بقلوب صابرة محتسبة تتقدم الاستاذه الدكتوره غادة جبارة رئيس الأكاديمية بخالص العزاء لوفاة الدكتورعلاء عبد العزيز داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق زوجته وأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون