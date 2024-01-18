هل وقع طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي بسبب "الإنجاب"؟

كشف مصدر مقرّب من الفنان المصري أحمد العوضي سبب طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن العوضي طلب من ياسمين أن ينجبا طفلاً، إلا أنها كانت ترفض طلبه باستمرار، حتى قررا الانفصال.

وأشار المصدر إلى أن الإنجاب ليس السبب الوحيد لانفصال النجمين، لكنه السبب الأبرز، رافضًا الكشف عن الأسباب الأخرى.

ونفى المصدر أن تكون الخيانة من ضمن الأسباب كما أكدت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.

وكانت أنباء متداولة عبر حسابات إخبارية قد كشفت أن ياسمين عبدالعزيز انفصلت عن أحمد العوضي بسبب خيانته لها مع فنانة تشاركه دور البطولة في فيلمه الحالي "الإسكندراني".

ووفق الشائعات المتداولة، فإن "ياسمين" علمت في يوم عيد ميلادها، الذي صادف يوم الإثنين، أن أحمد العوضي تزوّج "عرفيًا" من الفنانة المعنية، والمشهورة بعلاقاتها المتعددة.

وبحسب المعلومات، فإن مقطع فيديو وصل إلى الفنانة المصرية، يوم الثلاثاء، يوثّق خيانة أحمد العوضي لها مع الفنانة المعنية.

"ياسمين" خرجت عن صمتها وأكدت أن طلاقها من "العوضي" لم يأتِ لأسباب تتعلق بالخيانة، بل لأسباب خارجة عن إرادتهما.