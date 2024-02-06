تايلور سويفت ترد على اتهامات تجاهل سيلين ديون في حفل "الغرامي" (صور)

ردت الفنانة الأمريكية تايلور سويف بطريقة "غير مباشرة"، على موجة الانتقادات التي تعرضت لها، لعدم مصافحة النجمة الكندية سيلين ديون، التي قدمت لها جائزة أفضل ألبوم على مسرح حفل غرامي.

وجاء رد تايلور بصور حميمة لها مع النجمة الكندية في كواليس حفل "غرامي"، الذي أقيم مساء الأحد في لوس أنجلوس.

وفي إحدى الصور احتضنت تايلور سيلين ديون، التي لفت يدها حول خصرها، بينما ارتسمت على ملامحها ابتسامة ودودة.