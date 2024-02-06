تايلور سويفت ترد على اتهامات تجاهل سيلين ديون في حفل "الغرامي" (صور)
ردت الفنانة الأمريكية تايلور سويف بطريقة "غير مباشرة"، على موجة الانتقادات التي تعرضت لها، لعدم مصافحة النجمة الكندية سيلين ديون، التي قدمت لها جائزة أفضل ألبوم على مسرح حفل غرامي.
وجاء رد تايلور بصور حميمة لها مع النجمة الكندية في كواليس حفل "غرامي"، الذي أقيم مساء الأحد في لوس أنجلوس.
وفي إحدى الصور احتضنت تايلور سيلين ديون، التي لفت يدها حول خصرها، بينما ارتسمت على ملامحها ابتسامة ودودة.
وفي صورة أخرى، وقفت تايلور بين سيلين ديون وابنها رينيه تشارلز، فيما مال رأسها على كتف النجمة الكندية، التي بدت سعيدة.
وكانت سويفت تعرضت لوابل من الانتقادات من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تبادلوا مقطع فيديو لها وهي تصعد على المسرح لتسلم جائزتها، متجاهلة النجمة الكندية؛ إذ أخذت الجائزة من يدها دون شكرها أو الترحيب بها في أول ظهور رسمي لها، بعد تشخيص مرضها، وابتعادها عن الساحة الفنية.
وقال المعلقون، إن تصرف تايلور "مرفوض"، وأنه كان يتوجب عليها الالتفات للأسطورة سيلين ديون، إلّا أن حماستها المبالغة، جعلتها تنسى مدى أهمية الشخص الذي يقف أمامها.
يذكر أن تايلور سويفت بعد حصولها على جائزة غرامي الأخيرة، أصبحت الفنانة الوحيدة التي فازت بجائزة "ألبوم العام" أربع مرات على التوالي.