بعد رحيلها المأساوي.. من هي أورولا باكسينديل؟ (صور وفيديو)

أنهت قطعة بسكويت، لم تدون الشركة المنتجة كل مكوناتها على الغلاف، حياة راقصة الباليه البريطانية الشابة، أورولا باكسينديل المصابة بحساسية الفستق السوداني، وسط صدمة عائلتها ومتابعيها.

وقضت الحادثة على أحلام ابنة مدينة مانشستر التي تركت مدرستها الثانوية وعائلتها، والتحقت بمدرسة رقص في نيويورك، بحثاً عن حلمها في أن تكون راقصة باليه عالمية بعد أن بدت تمتلك موهبة وشغفا يؤهلانها لتحقيق ذلك الحلم.

ومنذ وفاة باكسينديل في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، لا تزال العبارة التي دونتها على حسابها في "إنستغرام" تثير الكثير من الحزن بين متابعيها وكل من عرفها من خلال مقاطع الفيديو التي تظهر فيها تؤدي رقصات الباليه.

فقد كتبت أورولا "الجحيم فارغ، كل الشياطين هنا"، بينما يقول محاميها في بيان "التحقيق الأولي كشف أن وفاة أورولا حدثت بسبب الإهمال الجسيم والسلوك المتهور من قبل الشركة المصنعة و/أو البائعين".