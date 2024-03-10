"الكبير أوي".. هل يتجنب أحمد مكي أخطاء الموسم الماضي؟

ظل مسلسل "الكبير أوي" على مدار عدة مواسم الخيار الأول لعشاق الكوميديا في الدراما الرمضانية لعدة أسباب منها كاريزما نجم الضحك أحمد مكي، والحبكة الجديدة التي تحمل مفارقات ساخرة يقوم عليها العمل، وهي شخصية عمدة في الصعيد يتسم بالقسوة والصرامة، لكنه يجد نفسه محاصرا بالتكنولوجيا وطوفان مواقع التواصل فيضطر إلى مواكبة العصر.

نجاح وانتقادات

تراوح العمل ما بين تحقيق مشاهدات عالية ونجاح لافت وحصد إشادات نقدية وجماهيرية واسعة كما في الجزء السادس الذي أذيع رمضان قبل الماضي، وبين استهجان شديد وعاصفة من الانتقادات الحادة التي انطلقت على السوشيال ميديا كما في الجزء السابع الذي أذيع في الموسم الماضي من الشهر الفضيل.

وكانت المفارقة أن الفنانة رحمة أحمد التي جسدت دور الزوجة الشابة التي تتسم بالرعونة "مربوحة" في الجزء السادس ومنحته حيوية ودما جديدا وأصبحت سببا رئيسا في نجاحه، هي نفسها التي انصب عليها غضب الجمهور في الموسم الماضي؛ إذ اتهموها بالمبالغة في الأداء والملابس والصوت المرتفع، وتحولها من مصدر ضحك إلى مصدر توتر وافتعال.