نزار الفارس يستفز حورية فرغلي بـ"برومو حلقة خطوبتهما"

واستنكر متابعون، إصرار "الفارس"، على الادعاء بوجود مشروع خطبة بينه وبين الفنانة المصرية، لافتين إلى أن الحوار الدائر بينهما، يدلّ على أنه مجرد مزاح من قبل فرغلي.

واتهموا، الإعلامي العراقي، بالتلاعب والتضليل في محاولة لحصد المزيد من التفاعل.

وكان "الفارس"، قد وعد بنشر حوار يثبت خطبته لـ"فرغلي"، وذلك بعد أن نفت الأخيرة حدوث ذلك، عقب استضافتها في برنامج الإعلامي العراقي.

ويأتي الخلاف بين الإعلامي العراقي والفنانة المصرية، بعد إعلان الإعلامية "ريهام سعيد" نبأ خطوبة "فرغلي" و"الفارس" عبر برنامجها، بعد إبلاغها بذلك من قبل "الفارس"، ومع انتشار فيديو للرقص يجمعهما، وحديث دار بينهما وهما يقومان بأداء دور المخطوبين، إلا أن الفنانة المصرية أنكرت ذلك، لافتة إلى أن مقاطع الفيديو المنتشرة، تسربت دون علمها.