نزار الفارس يستفز حورية فرغلي بـ"برومو حلقة خطوبتهما"
أعلن الإعلامي العراقي نزار الفارس عن نشره "برومو" الحلقة، التي استضاف فيها الفنانة المصرية حورية فرغلي، في محاولة لإثبات تقدمه لخطبتها.
ويظهر في برومو الحلقة مقتطفات من اللقاء، إذ تُعلّق حورية بالقول: "الناس بتقول أنا ما تجوزت عشان أنا مشوَّهة، وعشان أنا مش حلوة"، ليرد عليها الفارس: "على الهواء مباشرة أتقدملك وأتشرف"، بينما ردّت الفنانة فرغلي: "يا حبيبي، أنا إللي أتشرف والله".
ويتابع الإعلامي العراقي بالقول: "مبارك عليكِ أنا"، لترد الفنانة المصرية، ممازحة: "ومبارك عليك أنا".
واستنكر متابعون، إصرار "الفارس"، على الادعاء بوجود مشروع خطبة بينه وبين الفنانة المصرية، لافتين إلى أن الحوار الدائر بينهما، يدلّ على أنه مجرد مزاح من قبل فرغلي.
واتهموا، الإعلامي العراقي، بالتلاعب والتضليل في محاولة لحصد المزيد من التفاعل.
وكان "الفارس"، قد وعد بنشر حوار يثبت خطبته لـ"فرغلي"، وذلك بعد أن نفت الأخيرة حدوث ذلك، عقب استضافتها في برنامج الإعلامي العراقي.
ويأتي الخلاف بين الإعلامي العراقي والفنانة المصرية، بعد إعلان الإعلامية "ريهام سعيد" نبأ خطوبة "فرغلي" و"الفارس" عبر برنامجها، بعد إبلاغها بذلك من قبل "الفارس"، ومع انتشار فيديو للرقص يجمعهما، وحديث دار بينهما وهما يقومان بأداء دور المخطوبين، إلا أن الفنانة المصرية أنكرت ذلك، لافتة إلى أن مقاطع الفيديو المنتشرة، تسربت دون علمها.
وأكدت "فرغلي"، خلال المداخلة الهاتفية، أنها ستقوم بمقاضاة الإعلامي العراقي، بسبب ما نشره من شائعات، واستغلاله الحلقة للحصول على تفاعل، وفق تعبيرها.
وإثر ذلك، ردّ "الفارس" على الفنانة المصرية بعد نفيها خطوبتهما، مؤكدًا أنه "خطبها بالفعل".
وكشف الإعلامي العراقي في فيديو بثه من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه على "إنستغرام" أنه أثناء لقاء إعلامي مع "فرغلي" قالت له إنها "تشعر بالوحدة، وليس هناك من يحبها بعد أن كبرت في العمر، كما لا يوجد من يرغب في الزواج منها".
وأضاف أنه سألها آنذاك إن كانت ترضى به زوجًا، معلنًا لها أنه على استعداد أنْ يخطبها على الهواء مباشرة، وسألها إن كانت توافق على ذلك، فردّت بالإيجاب.
وتابع "الفارس" بالقول إنه بعد موافقتها على خطوبتهما عرض عليها الرقص على أغنية لمواطنه الفنان ماجد المهندس احتفاءً بهذه المناسبة، فوافقت، ثم أكد عليها أنه سيعلن خطوبتهما على الهواء مباشرة، فوافقت، ثم توجها معًا إلى الشرفة، حيث أعلنا ذلك.
وأعلن أن لديه الدليل على الحديث الذي جرى بينهما، حيث قال: "رح تشوفين الحلقة كيف قلتلها عن الخطوبة وفرحت جدًا، وقامت رقصت وياي، مستغرب والله، بالصوت والصورة تقول موافقة، أنا احترمها وأقدّرها.. قالت على الهواء موافقة، وقمنا رقصنا مع بعض على أغنية ماجد المهندس ..".