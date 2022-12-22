تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعلن افتتاح منطقتين جديدتين في "موسم الرياض"

سماح رياض
سماح رياض

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عن افتتاح منطقتين جديدتين في موسم الرياض المقبل.

ولم يكشف آل الشيخ، في تغريداته التي نشرها عبر حسابه في تويتر، عن طبيعة المنطقتين والفعاليات التي ستتم في موسم الرياض.

أفاد تركي آل الشيخ في إحدى تغريداته بأنه من المقرر أن يبتعد عن "تويتر" فترة معينة من الزمن، في وقت لا يزال يتلقى فيه العلاج، إثر أزمة صحية يمر بها.

وقال، تزامنا مع ذلك، إن هناك عدة عروض قادمة سيشهدها الموسم، منها حفلات مميزة من تنظيم "روتانا خليجية" و"بنش مارك".

وأشار إلى أن الحفلات القادمة ستكون لعدد من الفنانين، منهم محمد محسن، ومي فاروق، وإيمان عبدالغني، وكذلك حفلة سيشهدها مسرح أبوبكر، لغسان إلياس الرحباني.

ولفت إلى أنه، إضافة إلى ذلك، هناك حفلات أخرى، لكنه لن يعلن عنها، مؤكدًا أنها "ستكون مفاجأة للجمهور".

تركي آل الشيخ
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وختم تركي آل الشيخ حديثه بإعلانه انقطاعه عن حسابه في "تويتر" مدة من الزمن، تزامنا مع تلقيه العلاج، إثر أزمة صحية يمر بها.

وأكد أنه كان "قرر الانقطاع مدة من الزمن، لكنه أراد الإعلان عن الفعاليات القادمة لموسم الرياض قبل ذلك".

ووصل عدد زوار موسم الرياض الترفيهي إلى مليونَي زائر من مختلف الجنسيات منذ انطلاق فعالياته التي بدأت بحفل عالمي في الـ 21 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

السعودية
الخليج العربي

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