تركي آل الشيخ يعلن افتتاح منطقتين جديدتين في "موسم الرياض"

وقال، تزامنا مع ذلك، إن هناك عدة عروض قادمة سيشهدها الموسم، منها حفلات مميزة من تنظيم "روتانا خليجية" و"بنش مارك".

وأشار إلى أن الحفلات القادمة ستكون لعدد من الفنانين، منهم محمد محسن، ومي فاروق، وإيمان عبدالغني، وكذلك حفلة سيشهدها مسرح أبوبكر، لغسان إلياس الرحباني.

ولفت إلى أنه، إضافة إلى ذلك، هناك حفلات أخرى، لكنه لن يعلن عنها، مؤكدًا أنها "ستكون مفاجأة للجمهور".