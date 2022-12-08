تركي آل الشيخ يكشف عن نتائج "الفحوصات" بعد رحلة علاجه
طمأن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، متابعيه، على وضعه الصحي، عقب صدور نتائج الفحوصات في الولايات المتحدة، بعد رحلة علاج.
ووصف في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس، نتائج الفحوصات بأنها "مطمئنة"، مؤكدا قرب عودته إلى المملكة.
وكتب في التغريدة: "الحمد لله نتايج الفحوصات مطمئنه أشكر كل من سأل وراجع. قريبا للمملكة بإذن الله.. أحبكم".
وعاود تركي آل الشيخ التأكيد على أنه "صامد" في وجه المرض ولن يستسلم له، معلقا في تغريدة: "ربما أرفع لك العلم الأبيض يوماً ما... لكن ليس اليوم ولا غداً ما دام للأحلام بقيه!".
وتفاعل العديد من المشاهير والمواطنين مع تغريدة رئيس هيئة الترفيه، داعين له بالشفاء والعافية.
ولم يكشف آل الشيخ فيما إذا كان سيعود لمتابعة العلاج أم لا بعد نتيجة الفحوصات.
وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قد غادر إلى الولايات المتحدة قبل عدة أشهر، وأجرى عددا من الفحوصات للاطمئنان على وضعه الصحي.
وقبل عدة أشهر، أكد كذلك أن نتائج الفحوصات "سليمة"، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في ولاية نيويورك.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أجرى تركي آل الشيخ كذلك عملية جراحية حرجة بعد معاناته من نزيف لعدة أشهر، بسبب ورم.
وتعرض آل الشيخ لأكثر من وعكة صحية خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق أن سافر إلى نيويورك وبقي هناك عدة أشهر للخضوع لعدة عمليات جراحية وأتبعها ببرنامج علاجي.
ومن غير الواضح طبيعة المرض الذي يعاني منه تركي آل الشيخ، حيث لم يسبق أن تطرق إلى تفاصيله.