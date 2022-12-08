تركي آل الشيخ يكشف عن نتائج "الفحوصات" بعد رحلة علاجه

طمأن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، متابعيه، على وضعه الصحي، عقب صدور نتائج الفحوصات في الولايات المتحدة، بعد رحلة علاج.

ووصف في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس، نتائج الفحوصات بأنها "مطمئنة"، مؤكدا قرب عودته إلى المملكة.

وكتب في التغريدة: "الحمد لله نتايج الفحوصات مطمئنه أشكر كل من سأل وراجع. قريبا للمملكة بإذن الله.. أحبكم".