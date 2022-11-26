والد أنغام يكشف تطورات حالتها الصحية
كشف الموسيقار المصري محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، آخر تطورات حالتها الصحية، عقب الوعكة الطارئة التي تعرضت لها وأدخلتها المستشفى.
وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية إن حالة أنغام تتحسن تدريجيًا لكنها تحتاج على أقل تقدير يومين إضافيين للبقاء داخل المستشفى قبل المغادرة واستكمال العلاج في المنزل، بحسب رؤية الفريق الطبي المعالج لها.
وأوضح أن الطاقم الطبي حدد فترة بقائها ليومين إضافيين في المستشفى للتعامل الفوري حال حدوث مضاعفات أو مستجدات قد تطرأ على حالتها خلال الساعات المقبلة.
وأشار الموسيقار محمد علي سليمان، إلى أن ابنته لا تعاني من أي شيء سوى إصابتها بانسداد معوي، والذي بدأ في التحسن تدريجيًا، بخلاف ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الطبيب المصري وائل غفير، أستاذ الجراحة بكلية الطب في جامعة القاهرة المصرية، ومسؤول الفريق الطبي المعالج لأنغام، قال مساء الخميس، إن الفنانة المصرية أجرت عملية منذ أسبوع وخرجت من المستشفى، وبعدها حدثت مضاعفات أدخلتها المستشفى مرة أخرى.
وأوضح غفير، أنه عقب خروجها من المستشفى شكت "أنغام" من آلام شديدة فى البطن وأُدخلت للمستشفى فى حالة سيئة، حيث كانت لا تأكل ولا تشرب وتعاني من قيء مستمر، ليتبين بعد فحص حالتها بالأشعة، إصابتها بالتصاق في الأمعاء، ما أدى لانسداد معوي.
وأشار إلى أنه عقب ذلك خضعت لعملية جراحية جديدة لتركيب أنبوب للمعدة، موضحًا أن “الالتصاقات في الأمعاء جزء من أي عملية جراحية للبطن وفرص الشفاء منها عالية".