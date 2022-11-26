والد أنغام يكشف تطورات حالتها الصحية

وأوضح أن الطاقم الطبي حدد فترة بقائها ليومين إضافيين في المستشفى للتعامل الفوري حال حدوث مضاعفات أو مستجدات قد تطرأ على حالتها خلال الساعات المقبلة.

وأشار الموسيقار محمد علي سليمان، إلى أن ابنته لا تعاني من أي شيء سوى إصابتها بانسداد معوي، والذي بدأ في التحسن تدريجيًا، بخلاف ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.