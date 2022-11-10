تركي آل الشيخ يعلن عودة "طاش" بنجميه عبدالله السدحان وناصر القصبي

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، رسميا عن عودة مسلسل "طاش ما طاش" بحلة جديدة.

وأوضح آل الشيخ في تغريدة أنه "يتم التحضير حاليا لطاش ما طاش، والمقرر عرضه في رمضان المقبل"، لافتا إلى أن المسلسل برعاية كل من هيئة الترفيه ومجموعة قنوات "أم بي سي".

وأرفق تركي آل الشيخ الخبر، بصورة لنجمي العمل ناصر القصبي وعبدالله السدحان، في دلالة على أنهما سيكونان كذلك نجمي النسخة الجديدة من "طاش ما طاش".