تركي آل الشيخ يعلن عودة "طاش" بنجميه عبدالله السدحان وناصر القصبي
أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، رسميا عن عودة مسلسل "طاش ما طاش" بحلة جديدة.
وأوضح آل الشيخ في تغريدة أنه "يتم التحضير حاليا لطاش ما طاش، والمقرر عرضه في رمضان المقبل"، لافتا إلى أن المسلسل برعاية كل من هيئة الترفيه ومجموعة قنوات "أم بي سي".
وأرفق تركي آل الشيخ الخبر، بصورة لنجمي العمل ناصر القصبي وعبدالله السدحان، في دلالة على أنهما سيكونان كذلك نجمي النسخة الجديدة من "طاش ما طاش".
وكان الناقد الفني السعودي رجا ساير المطيري قد كشف في وقت سابق عن تحضيرات تجري حاليًّا للعمل على عودة المسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش".
وأكد الناقد المطيري في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، أن المسلسل سيعود بمشاركة نجميه عبدالله السدحان وناصر القصبي.
وسبق أن أكد حساب "دراما تي في" السعودي، المتخصص بالأخبار الفنية، قبل أيام أن مسلسل "طاش ما طاش" سيعود للشاشة، لافتًا إلى أن عودته ستكون "بحلة جديدة".
وقال إن "العمل على كتابة النص جار منذ أشهر، ولا يزال البحث مستمرًا عن أفكار جديدة ومختلفة".
وحظي المسلسل السعودي "طاش ما طاش" بجميع أجزائه الـ18، بنجاح تجاوز حدود المحلية إلى العربية، بعدما تمكن من معالجة قضايا المجتمع السعودي بإطار كوميدي ساخر.
وانتهى المسلسل مع فض الشراكة بين نجميه، الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، إثر خلافات بينهما، أدى إلى قطيعة امتدت سنوات طويلة.
وسعى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ من خلال بضع محاولات لإعادة الجمع بين القصبي والسدحان معًا، واعدًا الجمهور بظهورهما في "عمل درامي مشترك".
وبعد جفاء، ظهر الفنانان القصبي والسدحان مطلع هذا العام، وهما يتعانقان ويتبادلان حديثًا قصيرًا، وسط أنباء عن الصلح بينهما.