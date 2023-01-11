يوتيوب يحجب أغنية "على وضعنا" بعد اتهام محمد رمضان بسرقتها
حجبت إدارة موقع "يوتيوب" أغنية "على وضعنا"، التي غناها الفنان المصري محمد رمضان مع مواطنيه الفنان أحمد عدوية، ونجله محمد عدوية، وذلك بعد اتهام مطرب شاب لمحمد رمضان بسرقتها.
وكان المطرب الشاب محمود بدر قد اتهم محمد رمضان بسرقة أغنية "على وضعنا"، مشيرا إلى أنه يملك كافة حقوق الملكية الفكرية للأغنية، مؤكدا أن رمضان سرق الأغنية بعدما اختلف معه بسبب المقابل المادي لها.
وأكد محمود بدر، في لقاء تلفزيوني قبل أيام، أن محمد رمضان كان قد طلب منه الحصول على حقوق أغنية "على وضعنا"، لكنهما اختلفا على المقابل المادي للأغنية، ليفاجأ بعدها بالإعلان عن طرحها.
وأشار بدر إلى أنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية، وتقدم بالمستندات التي تثبت ملكه للأغنية لإدارة يوتيوب، مؤكدا أنه سيتم حجبها خلال ساعات.
وحقق محمد رمضان نجاحا ملحوظا بأغنية "على وضعنا"، حيث تخطت 2 مليون مشاهدة، وتصدرت الترند على يوتيوب، بعد طرحها في اليوم الأول من العام الجاري.