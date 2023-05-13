بعد تلقيه تهديدات.. خالد الفايد يعلن الصلح مع هاني محروس

كشف فنان "ذا فويس" المعتزل خالد الفايد عن وقوع الصلح بينه وبين المنتج هاني محروس، بعد أن أعلن في وقت سابق عن تلقيه تهديدات من قبله، بدعوى تراجعه عن عقد فني معه بعد قراره بالتوقف عن الغناء.

وكان الفنان المصري قد أثار تفاعلا بعد إعلانه رؤيته النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في منامه، وذلك عبر منشور في "فيسبوك".