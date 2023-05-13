بعد تلقيه تهديدات.. خالد الفايد يعلن الصلح مع هاني محروس
كشف فنان "ذا فويس" المعتزل خالد الفايد عن وقوع الصلح بينه وبين المنتج هاني محروس، بعد أن أعلن في وقت سابق عن تلقيه تهديدات من قبله، بدعوى تراجعه عن عقد فني معه بعد قراره بالتوقف عن الغناء.
وكان الفنان المصري قد أثار تفاعلا بعد إعلانه رؤيته النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في منامه، وذلك عبر منشور في "فيسبوك".
وما لبث بعد وقت قصير أن أتبع المنشور بمنشور آخر، يناشد مساعدته بعد ادعائه تلقيه تهديدات من هاني محروس.
وأرجع سبب التهديد إلى عقد مبرم بينهما، لافتا إلى أنه وقّع مع المنتج المصري عقدا لمدة 8 سنوات بشرط جزائي قيمته نصف مليون دولار، وأن العقد لم يمر عليه سوى عام واحد، وما زال هناك 7 سنوات على انتهائه، مبينا أنه سجل منذ فترة 8 أغنيات مع محروس لم يطرح منها أي أغنية.
وأضاف أن المنتج المصري هدده، بعد اعتزاله تقربا من الله، وقام بإرسال رسائل إلى عائلته جاء فيها أن "القانون بينهما".
وقال في منشوره في "فيسبوك": "أنا لا أرتدي سلاسل ولا أكترث بمثل هذه الأمور، ولكن تركت بيتي وأهلي وحياتي كلها حتى أستطيع الصلاة والقرب من الله".
وأضاف: "لكن لم أستطع فعل ذلك في بلدي الذي يعتبر إسلامياً، وتلقيت تهديدات من هاني محروس ومقرّبين منه، ممن يحذرونني من نواياه تجاهي".
وتابع: "محروس أرسل لأهلي رسالة وقال لي خلالها إنّ القانون بيننا، ولكن ردي عليه هو أنني سأترك ربي بيني وبينه، وإذا لم يكن في الدنيا سيكون في الآخرة. ولا يظلم ربك أحداً وحسبي الله ونعم الوكيل، ولي طلب عندكم أي شخص يرى هذا المنشور يشاركه حتى يصل صوتي ويتدخل أحد لينقذني منه".
تراجع وصلح
وبعد فترة وجيزة، قام خالد الفايد بحذف منشوراته عن هاني محروس، حيث برر ذلك أنه جاء بطلب خاص، للوصول إلى حل للمشكلة.
وشدد على أن المشكلة بينه وبين المنتج المصري قد انتهت وتم الصلح بينهما، لافتا إلى أن "هاني محروس تفهم وضعه".
وإثر ذلك، أعلن أنه سيقوم بحذف جميع المنشورات التي تحدث فيها سابقا عن مشكلته مع المنتج المصري.
رسالة لزوجة محروس
وكان خالد الفايد قد وجه رسالة إلى زوجة محروس في وقت سابق، قبل أن يحذف منشوره، يتحدث فيها عن تفاصيل العمل مع المنتج المصري.
ورغم نفي الفايد الاتهامات التي وصلته من متابعين عن كونه يتلقى مصروفا من "محروس"، فإنه أكد ذلك في رسالته إلى زوجته، بعد قوله إنه "قطع عنه مصروفه"، بسبب اعتزاله الغناء، وقام بطرده من الشقة التي يسكن فيها، المؤجرة في الأصل من الشركة المنتجة.