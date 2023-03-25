ياسمين عز "تستفز" النساء قبل ظهورها في "رامز نيفر إند"
استفزت الإعلامية المصرية ياسمين عز النساء من جديد، وذلك قبل ساعات من ظهورها مع رامز جلال في برنامجه الرمضاني "رامز نيفر إند"، مساء اليوم السبت.
وقالت عز، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مرفق فيه بوستر برنامج رامز جلال، إنها أوفت بوعدها للسيدات بأن يُشاهدنها في رمضان.
وواصلت ياسمين عز، موجهة حديثها للنساء: "يا مدام أنا وعدتك بمشاهدتي في رمضان ووفيت بوعدي"، مضيفة: "أرجوكي بعد ما تخلصي شماتة زي مانا فرحتك تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات وما تحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد جنبك.. مشاهدة ممتعة يا مدام".
وتحل الإعلامية ياسمين عز، الليلة، ضيفة في ثالث حلقات برنامج "رامز نيفر إند"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وفق ما أعلنت قناة MBC مصر على حسابها الرسمي في "إنستغرام".
وجاء في الإعلان: "الإعلامية ياسمين عز الضحية الثالثة لـ رامز جلال في رامز نيفر إند.. انتظروا المفاجأة بعد الإفطار مباشرة".