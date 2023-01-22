البطولات النسائية تسيطر على المسلسلات المصرية في رمضان 2023

أقل من 60 يومًا، وينطلق السباق الرمضاني في الدراما المصرية. ورغم سيطرة الدراما الوطنية على المشهد خلال الأعوام الماضية التي عادة ما يكون أبطالها رجالا، يشهد الماراثون الرمضاني المقبل تواجدا لافتا للبطولة النسائية.

وفي الموسم الذي يعد استثنائيا، تظهر أكثر من 11 فنانة في دور البطولة المطلقة، لأعمال درامية مختلفة تعرض خلال رمضان 2023، أبرزهن يسرا ونيللي كريم ومنى زكي ومنة شلبي وياسمين عبدالعزيز وروجينا، ومنهن من تحصل على البطولة لأول مرة مثل ريهام عبدالغفور، فضلا عن اللاتي يظهرن بدور البطولة المشتركة.