أنتوني هوبكنز يكسب جيلا جديدا من المعجبين على "تيك توك" (فيديو)

بفضل مقاطع الفيديو الطريفة التي ينشرها، اكتسب أنتوني هوبكنز الفائز بجائزة الأوسكار مرتين، والبالغ من العمر 86 عامًا، جيلًا جديدًا من المعجبين الذين ربما لم يشاهدوا أبدًا فيلمه الشهير The Silence of the Lambs، ولا شخصية "هانيبال ليكتر" وهو يتفاخر بتناول كبد رجل آخر مع الفول والفاصوليا.

وأَضاف نجم الفيلم الجديد Freud’s Last Session مؤخرًا، نجومية مواقع التواصل الاجتماعي إلى مجموعة مهاراته، وبات يخبر الجميع أن زوجته وابنة أخته جعلتاه يبدو "سخيفًا" على السوشال ميديا.

ويشارك هوبكينز مقاطع فيديو لنفسه وهو يرقص مع متابعيه البالغ عددهم أكثر من 8 ملايين على "تيك توك" و"إنستغرام"، إذ يرقص الرومبا في مطبخه على أنغام أغنية "مامبو إيتاليانو"، ويتدلى من ذقنه عيدان تناول الطعام أو يهز لسانه (على طريقة ليكتر) أثناء تحريك الصلصة الحمراء.