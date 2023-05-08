أصالة نصري تحذف صور حفل القاهرة بعد تصريح "أنا مصر"

حذفت الفنانة السورية أصالة نصري صور الحفل وجميع المنشورات المتعلقة به، والذي شهد تصريحاً منها بالقول "أنا مصر" والذي أحيته في القاهرة وأقيم يوم 5 مايو على ضفاف بحيرة عين الصيرة بجوار متحف الحضارات ونظمته شركة تعود لنجلها.

وكان لكلمة "أنا مصر" صدى سلبي كبير، حيث أثارت نصري موجة غضب كبيرة بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الذين استنكروا تصريح الفنانة السورية.

وأصر الفنان رامي صبري الذي حضر الحفل على مساندة أصالة على المسرح من خلال مشاركتها الغناء، موجهاً سؤالًا للجمهور قائلًا: "زعلانين إني قلت أصالة هي مصر! - في إشارة إلى تغريدة نشرها قوبلت بهجوم حاد-، لتجيبه أصالة: ما أنا مصر".

وكان رامي صبري كتب عبر حسابه في "تويتر"، "أصالة الفن والحب والأخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن. ولا يوجد كلام يوصفها. أنتي مصر وأنتي الوطن العربي وأنتي في كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك وسطنا. الله يحفظك ويبعد عنك أي شر هاتنورينا في بلدك مصر يوم ٥/٥ وأنا أول الحاضرين".