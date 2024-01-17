في كواتشيلا 2024.. فنان غزّي إلى جانب لانا ديل راي ودوجا كات

سيشارك المغني الفرنسي من أصل فلسطيني مروان عبد الحميد المعروف بـ"سان لوفان" Saint Levant الذي نشأ في غزة، إلى جانب أبرز الأسماء الفنية في مهرجان كواتشيلا الأمريكي الضخم، وعلى رأسهم نجمة البوب لانا ديل ري ومغنية الراب دوجا كات والمغني "تايلر، ذا كريتور"، على ما أعلن منظموه الثلاثاء.

ويحمل مروان أصولا فلسطينية وفرنسية وجزائرية وصربية، ويقيم حاليًّا في لوس أنجلوس، بعد أن أمضى طفولته في غزة قبل أن تضطر عائلته للانتقال إلى الأردن.

ويجمع المهرجان نجوماً عالميين، ونجوم راب صاعدين كالأمريكيتين رينيه راب وفيكتوريا مونيه.

وستحضر الأغنيات باللغة الفرنسية على خشبات كواتشيلا هذه السنة أيضاً من خلال دي جاي سنايك، وفرقة البوب، والإلكترو "لِمبراتريس"، بعدما كان العام الفائت شهد مشاركة المغنية البلجيكية أنجيل.