في كواتشيلا 2024.. فنان غزّي إلى جانب لانا ديل راي ودوجا كات
سيشارك المغني الفرنسي من أصل فلسطيني مروان عبد الحميد المعروف بـ"سان لوفان" Saint Levant الذي نشأ في غزة، إلى جانب أبرز الأسماء الفنية في مهرجان كواتشيلا الأمريكي الضخم، وعلى رأسهم نجمة البوب لانا ديل ري ومغنية الراب دوجا كات والمغني "تايلر، ذا كريتور"، على ما أعلن منظموه الثلاثاء.
ويحمل مروان أصولا فلسطينية وفرنسية وجزائرية وصربية، ويقيم حاليًّا في لوس أنجلوس، بعد أن أمضى طفولته في غزة قبل أن تضطر عائلته للانتقال إلى الأردن.
ويجمع المهرجان نجوماً عالميين، ونجوم راب صاعدين كالأمريكيتين رينيه راب وفيكتوريا مونيه.
وستحضر الأغنيات باللغة الفرنسية على خشبات كواتشيلا هذه السنة أيضاً من خلال دي جاي سنايك، وفرقة البوب، والإلكترو "لِمبراتريس"، بعدما كان العام الفائت شهد مشاركة المغنية البلجيكية أنجيل.
نسخة 2023 تاريخية
وكانت نسخة عام 2023 التي وُصفت بأنها تاريخية، خصصت للمرة الأولى صدارة المهرجان لفنان ناطق بالإسبانية ومتحدِّر من أميركا اللاتينية هو "باد باني" من بورتوريكو، وهو المغني وفنان الراب الذي تستقطب أغنياته أكبر عدد من المستمعين في العالم. كذلك كانت فرقة "بلاك بينك" الكورية الجنوبية أول فرقة آسيوية بين نجوم المهرجان.
ويُتوقع أن تشهد نسخة 2024 عودة فرقة البانك الأمريكية No Doubt بقيادة غوين ستيفاني، علماً بأن كواتشيلا هو أول مهرجان تشارك فيه منذ 2015 هذه الفرقة التي بلغت ذروة نجاحها في تسعينيات القرن العشرين.
ويقام المهرجان في وسط صحراء كاليفورنيا خلال عطلتي نهاية أسبوع من ثلاثة أيام في كل منهما، بين 12 و14 نيسان/أبريل، ثم بين 19 و21 من الشهر عينه.