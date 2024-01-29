أحلام تتعرض للسرقة في باريس

خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية لمتابعة فعاليات أسبوع الموضة الباريسي، تعرضت الفنانة أحلام للسرقة من أمام مسكنها في حي "باسي" الراقي المطل على برج إيفيل.

وتقدمت الفنانة الخليجية ببلاغ للشرطة الفرنسية، مؤكدة أنها فقدت مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو (109 آلاف دولار)، بعد أن تركت حقيبتين أمام محل إقامتها، وعندما عادت لم تجدهما.

وتحقق الشرطة الآن في تفاصيل الحادثة، إذ من المتوقع أن تساعد كاميرات المراقبة في الكشف عن السارق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أحلام للسرقة في باريس، ففي عام 2016 فقدت ساعتها الثمينة من نوع "رولكس" والتي تبلغ قيمتها 100 ألف يورو، بالإضافة إلى حجر ياقوت، بينما كانت تجلس بأحد مطاعم عاصمة الأضواء.

يذكر أن باريس تعد واحدة من أكثر العواصم الأوروبية التي تكثر فيها السرقات، ففي عام 2016 تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لحادثة سطو وسرقة، إذ هوجمت من قبل مجموعة مسلحين في غرفة الفندق الذي نزلت به، حيث كبلوها وتمكنوا من سرقة مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار.