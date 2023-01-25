أول تعليق من رشوان توفيق على صدور حكم لصالحه ضد ابنته

علق الفنان المصري رشوان توفيق على صدور حكم لصالحه ضد ابنته، ضمن القضايا القائمة بينهما، بأنه كان متأكدًا من صدور القرار لصالحه لأن القضاء المصري العادل لن يظلم أحدًا.

وقضت محكمة استئناف عالي جنوب القاهرة، الثلاثاء، برفض استئناف آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى التي طالبت فيها بإلغاء عقد بيع والدها فيلا بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وقال الفنان رشوان توفيق في مداخلة تلفزيونية: "كنت أتوقع الحكم لأنني بين يدي القضاء المصري العادل، وأي شيء أولادي يملكونه هو نتاج شقائي وعملي لمدة 62 سنة، لكن هناك قوة تسيطر على ابنتي".