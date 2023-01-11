بعد اعتقاله من السلطات الرومانية.. أندرو تيت يستشهد بحديث نبوي والقرآن

وحسب ما تم ذكره، فإن السلطات في رومانيا أكدت أن ست نساء على الأقل تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل المشتبه بهم.

لكن بعد انتهاء مدة الحجز المقررة، خرج أندرو تيت بتغريدة ساخرة، معلقا أن "الماتريكس أرسل وكلاءه".

ومنذ ذلك الحين، وغالبا ما يهاجم أندرو تيت من ينعتهم بـ"الماتريكس" وأنهم وراء ما حدث له.

وكان أندرو تيت قد أثار تساؤلات بشأن اعتناقه الإسلام بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يصلي من داخل مسجد في دبي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وتسبب مقطع الفيديو آنذاك بجدل بين متابعين، إذ أشاد فريق باختيار "تيت" للإسلام، بينما شكك آخرون في نواياه، متهمين إياه باستخدام الإسلام كأداة للترويج لنفسه بين المسلمين بعد أن خسر العديد من متابعيه في الغرب، نظرا للتهم التي تلاحقه وشخصيته المثيرة للجدل.