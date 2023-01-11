بعد اعتقاله من السلطات الرومانية.. أندرو تيت يستشهد بحديث نبوي والقرآن
عاود الملاكم السابق والمشهور المثير للجدل أندرو تيت، الاستشهاد بالإسلام، بعد أنباء سابقة عن تقربه منه واعتناقه الدين الإسلامي.
واستشهد "تيت" بحديث نبوي شريف، وكذلك بآية من القرآن، في محاولة لتبرئة نفسه عقب اعتقاله قبل نحو عشرة أيام من قبل السلطات الرومانية برفقة شقيقه، بعدة تهم.
وفي رد فيما يبدو على التهم التي يواجهها، استشهد أندرو تيت بآية من سورة الإسراء (وقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا).
ولاحقا، نشر الملاكم السابق كذلك نص حديث نبوي، يلمح إلى أن "ما أصابه ابتلاء من الله".
وكتب في تغريدته، نقلا لحديث شريف عن أبو هريرة: "إذا أحب الله عبدا ابتلاه"، متابعا في حديثه أنه "لأجل ذلك تحمل الألم على أنه شرف".
وواجه الملاكم الأمريكي – البريطاني السابق عدة تهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والجريمة المنظمة، وكذلك تهم تتعلق بالتحريض على المرأة والعنف.
ووثقت وسائل إعلام آنذاك لحظة اعتقاله من منزله الفاخر في رومانيا، بعد الوصول إلى عنوانه والتثبت من وجوده في البلاد.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت أن أندرو تيت سيخضع للاحتجاز والتحقيق مدة 24 ساعة مع شقيقه تريستان واثنين آخرين من مواطني رومانيا، وذلك نقلا عن بيان صادر عن وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في البلاد.
وحسب ما تم ذكره، فإن السلطات في رومانيا أكدت أن ست نساء على الأقل تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل المشتبه بهم.
لكن بعد انتهاء مدة الحجز المقررة، خرج أندرو تيت بتغريدة ساخرة، معلقا أن "الماتريكس أرسل وكلاءه".
ومنذ ذلك الحين، وغالبا ما يهاجم أندرو تيت من ينعتهم بـ"الماتريكس" وأنهم وراء ما حدث له.
وكان أندرو تيت قد أثار تساؤلات بشأن اعتناقه الإسلام بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يصلي من داخل مسجد في دبي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وتسبب مقطع الفيديو آنذاك بجدل بين متابعين، إذ أشاد فريق باختيار "تيت" للإسلام، بينما شكك آخرون في نواياه، متهمين إياه باستخدام الإسلام كأداة للترويج لنفسه بين المسلمين بعد أن خسر العديد من متابعيه في الغرب، نظرا للتهم التي تلاحقه وشخصيته المثيرة للجدل.