من هو "عدو المرأة" أندرو تيت المثير للجدل؟

تعرض "ملك الذكورة السامة" الشهير، أندرو تيت لمداهمة فيلاته الفاخرة، وتم استجوابه بشبهة الاتجار في البشر، والتورط في الجريمة المنظمة.

السلطات الرومانية داهمت فيلاته، بعد التعرف على موقعه، عبر صورة، ظهر فيها إلى جوار صندوق بيتزا، حيث عثرت السلطات على ست نساء، يشتبه في تعرضهن للاستغلال.

المداهمة جاءت بعد ساعات، من مشاجرته مع الناشطة البيئية المعروفة، غريتا ثونبرج، التي قالت له عندما تباهى بامتلاكه 33 سيارة بانبعاثات كبيرة: "اعثر على حياة"، وهو تعبير يعني أن"حياتك فارغة فاعثر على شيء مفيد لتفعله".

لاعب الكيك بوكس السابق، البالغ 36 عاما، يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، لكنه ولد في شيكاغو، ومؤخرا تعرض لحظر معظم حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقاته المعادية للنساء، وكثيرا ما يردد أنهن"ملكية للرجال".