بعد إعلان تأجيله.. الكشف عن موعد عرض المسلسل السعودي "سكة سفر2"

أعلن أبطال المسلسل السعودي "سكة سفر"، الفنانون محمد الشهري، وصالح أبو عمرة، وسعد عبدالعزيز، مساء الإثنين، عرض الجزء الثاني من المسلسل، خلال الموسم الرمضاني الحالي، على أن تبدأ أولى حلقاته بداية من يوم 21 رمضان الجاري.

يأتي ذلك بعد إعلان أبطال العمل في وقت سابق، تأجيل عرض المسلسل لما بعد موسم دراما رمضان، على قناة mbc ومنصة شاهد الرقمية، بسبب ازدحام الموسم بالأعمال.