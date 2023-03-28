بعد إعلان تأجيله.. الكشف عن موعد عرض المسلسل السعودي "سكة سفر2"
أعلن أبطال المسلسل السعودي "سكة سفر"، الفنانون محمد الشهري، وصالح أبو عمرة، وسعد عبدالعزيز، مساء الإثنين، عرض الجزء الثاني من المسلسل، خلال الموسم الرمضاني الحالي، على أن تبدأ أولى حلقاته بداية من يوم 21 رمضان الجاري.
يأتي ذلك بعد إعلان أبطال العمل في وقت سابق، تأجيل عرض المسلسل لما بعد موسم دراما رمضان، على قناة mbc ومنصة شاهد الرقمية، بسبب ازدحام الموسم بالأعمال.
وذكر الفنان السعودي محمد الشهري، عبر حسابه في "تويتر"، أنه وصل إلى صناع المسلسل، أن العمل سيتم عرضه آخر 9 أيام من شهر رمضان على أن يتواصل عرض حلقاته الـ30 لما بعد عيد الفطر المبارك.
وكتب الشهري: "حسب ما وصلنا، والتزاماً أمام المحبين، (سكة سفر) الموسم الثاني سيتم عرضه في تاريخ 21 رمضان، آخر 9 أيام من الشهر، رغم أن المسلسل 30 حلقة، إلا أني أتمنى أن يعجبكم ومن العايدين الفايزين".
فيما نشر الفنان صالح أبو عمرة، صورة عبر حسابه في "تويتر"، جمعته بأبطال العمل محمد الشهري سعد عبدالعزيز، وعلق عليها كاتباً: "سكة سفر يعود من جديد في موسمه الثاني ابتداءً من 21 رمضان".
وأضاف معرباً عن سعادته بعرض المسلسل خلال موسم رمضان قائلاً: "أنتم على موعد مع ثلاثين حلقة يعيش فيها الإخوان قصة ومغامرة مثيرة، وعلى قولتهم (ما يبطي السيل إلا من كبره)”.
كما أعرب الفنان السعودي سعد عبدالعزيز، عن سعادته بعرض المسلسل، إذ نشر صورة من أحداث المسلسل مع أبطال العمل عبر حسابه في "تويتر" وعلق عليها كاتباً: "يا جماعة سكة سفر الموسم الثاني، 30 حلقة ابتداءً من 21 رمضان".
ومسلسل "سكة سفر"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، خلال حلقات منفصلة متصلة، حول 3 أشقاء يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، والمغامرات اليومية التي لا تنتهي.
وخلال أحداث المسلسل يحاول الأشقاء الثلاثة الذين يجسدونهم الفنانين محمد الشهري وصالح أبو عمرة سعد عبدالعزيز، إدارة النزل والمحطة والبقالة التي ورثوها عن والدهم، والذي يظهر لهم على هيئة شبح كلما اقترفوا عملًا سيئًا.
وقدم المسلسل في الجزء الأول، أفكارًا متنوعة جديدة في كل حلقة، وهو من إخراج أوس الشرقي، وتأليف أوس الشرقي وعبدالله الوليدي.