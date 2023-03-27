القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل "فلوجة"‎‎

حسم القضاء التونسي اليوم الإثنين، الجدل الحاصل حول عرض مسلسل "فلوجة" على قناة "الحوار التونسي"، رافضا وقف بث المسلسل، بعد النظر في دعوى قضائية تقدم بها محاميان.

ويأتي القرار بعد النظر في دعوة كان تقدم بها المحاميان صابر بن عمار وحسين عز الدين ذياب الجمعة الماضي، من أجل إيقاف بث المسلسل على تلفزيون "الحوار التونسي" وعلى جميع القنوات التلفزيونية الأخرى.

وبحسب تدوينة نشرها المحامي صابر بن عمار على حسابه على "فيسبوك"، فقد تم اتخاذ هذا القرار على خلفية ما اعتبراه "مساسا بحقوق الطفل وترويجا للتفسخ الأخلاقي والتعدي على المؤسستين التربوية والأمنية".