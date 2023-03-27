القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل "فلوجة"
حسم القضاء التونسي اليوم الإثنين، الجدل الحاصل حول عرض مسلسل "فلوجة" على قناة "الحوار التونسي"، رافضا وقف بث المسلسل، بعد النظر في دعوى قضائية تقدم بها محاميان.
ويأتي القرار بعد النظر في دعوة كان تقدم بها المحاميان صابر بن عمار وحسين عز الدين ذياب الجمعة الماضي، من أجل إيقاف بث المسلسل على تلفزيون "الحوار التونسي" وعلى جميع القنوات التلفزيونية الأخرى.
وبحسب تدوينة نشرها المحامي صابر بن عمار على حسابه على "فيسبوك"، فقد تم اتخاذ هذا القرار على خلفية ما اعتبراه "مساسا بحقوق الطفل وترويجا للتفسخ الأخلاقي والتعدي على المؤسستين التربوية والأمنية".
وبدأت قناة "الحوار التونسي" الخاصة مع أول أيام شهر رمضان بعرض مسلسل "فلوجة" الذي تم تصويره بأحد المعاهد الثانوية جنوب العاصمة تونس.
واتهم بالتركيز بشكل أساسي على سلبيات المؤسسة التربوية، ما اعتبره متابعون تعميما للرداءة والفساد وإساءة إلى فئات واسعة من التونسيين، وأساسا المؤسسة التربوية والمؤسسة الأمنية.
ومنذ بث الحلقة الأولى أثار المسلسل سيلا من التعليقات والتساؤلات عن دور الرقابة، لا سيما من حيث تقديم المؤسسة التربوية في صورة سيئة.
وذهب وزير التربية محمد علي البوغديري إلى حد وصف المسلسل بالعمل "المهزلة"، إضافة إلى انتقادات طالت القائمين على المسلسل بسبب مشاهد قال متابعون إن فيها إساءة للأطفال.