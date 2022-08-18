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منوعات

"الزير سالم".. تيم حسن يكشف عن أول تجربة إخراجية له مع MBC
تاريخ النشر: 18 أغسطس 2022 13:03 GMT
تاريخ التحديث: 18 أغسطس 2022 13:20 GMT

"الزير سالم".. تيم حسن يكشف عن أول تجربة إخراجية له مع MBC

أعلن الممثل السوري تيم حسن تعاقده مع مجموعة MBC لإخراج والقيام ببطولة الفيلم السينمائي "الزير سالم"، الذي بدأت استديوهات المجموعة بالتحضير له. وقال تيم حسن في

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المصدر: إرم نيوز

أعلن الممثل السوري تيم حسن تعاقده مع مجموعة MBC لإخراج والقيام ببطولة الفيلم السينمائي ”الزير سالم“، الذي بدأت استديوهات المجموعة بالتحضير له.

وقال تيم حسن في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، اليوم الخميس: ”أعلن عن التعاقد مع مجموعة #MBC ممثلـةً ب #MBCSTUDIOS على الفيلم السينمائي #الزير_سالم الذي سيكون من إخراجي وسأجسد فيه شخصية الزير سالم“.

 

وأضاف: ”هي خطوتي الأولى إخراجيا وسيبدأ التصوير نهاية العام القادم فعلى بركة الله. كـتابة بشار عباس، معالجة درامية ماهر منصور، تطوير محتوى أحمد ندا“.

يذكر أن آخر وأبرز أعمال تيم حسن كان مسلسل ”الهيبة“ بأجزائه الثلاثة والتي قدم فيها شخصية ”جبل“ وتدور أحداثه حول عصابات المخدرات.

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