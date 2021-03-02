رضوى الشربيني تعلن وفاة والدتها متأثرة بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، الأربعاء، وفاة والدتها متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وعبرت رضوى الشربيني خلال منشور عبر حسابها في ”فيسبوك“ عن حزنها الشديد، ورضاها بقضاء الله وقدره، معقبًة بقولها: ”أمي ماتت“.

وكتبت رضوى الشربيني: ”لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب.. أمي ماتت.. ادعولها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك“.

فيما أعلنت أيضًا عن وفاة والدة رضوى الشربيني، السيدة جيلان عاصم، ابنة شقيقة والدة الإعلامية المصرية من خلال منشور لها عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، بنشر صورة مدون عليها آية قرآنية وعلقت قائلًة: ”خالتي في ذمة الله“.

يأتي هذا بعدما تدهورت حالة والدة رضوى الشربيني، خلال الساعات الماضية خلال تواجدها في غرفة العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة بعزل مصابي كورونا، حيث كانت على جهاز التنفس الصناعي.

ومن المنتظر أن تعلن أسرة الفقيدة خلال الساعات القادمة عن موعد تشييع الجثمان ودفنها.

يُذكر أن رضوى الشربيني كانت قد ناشدت قبل أيام جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العناية المركزة.