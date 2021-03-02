لمواجهة "كورونا".. إلغاء تصاريح الخيم الرمضانية في دبي العام 2021

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع تصاريح الخيام الرمضانية وسفر الإفطار لعام 2021، والتي تتم إقامتها سنويا خلال شهر رمضان، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لأزمة تفشي فيروس ”كورونا“.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، قال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، أحمد المهيري، إن ”قرار إيقاف تصاريح الخيم الرمضانية والمجالس وموائد الإفطار يأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة الظروف الحالية، وللاستجابة للإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي للفيروس“.

وأضاف أنه في ”حال الرغبة بالمشاركة في توزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، ضرورة التوجه إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة والمرخصة من الدائرة“.