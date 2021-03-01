دلال عبدالعزيز تستعيد اللحظات الأخيرة التي جمعتها بالراحل يوسف شعبان

كشفت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز عن كواليس اللحظات الأخيرة للراحل يوسف شعبان، أثناء وجودهما معا في بيروت لتصوير مسلسل ”عش الدبابير“ قبل سفره للقاهرة، نافية إصابته بمرض ”الزهايمر“، ومؤكدة أنه كان واعيا تمام الوعي قبل رحيله.

وقالت دلال عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية: ”كان واعي جدا ومركز وكان هو اللي بيعدل الجمل لينا ويقول الجملة يحفظها وما يغلطش إحنا بنغلط هو ما بيغلطش كان شيء غريب جدا وكان له حضور وجمال في المسلسل وكان سعيد جدا أنه بيشتغل وعنده طاقة واستعداد“.

وكشفت أن الفنان الراحل كان قد طلب منها أن تزوره هو وزوجته في منزلهما لتمضي معهما بعض الوقت، وظلا يتسامران حول الذكريات القديمة، وسط شعور لديه بعدم عودته مجدداً إلى لبنان، ما أثار خوفها.

وتابعت: ”أنا لقيته قبل ما يرجع القاهرة بيوم كدا طلبني هو ومدام إيمان وقالي اطلعي اقعدي معانا ندردش معاكي شوية وقعدت معاهم حوالي 3 ساعات وقعد يحكيلي عن نوادره وأيام معبودة الجماهير وميرامار ويسترجع ذكريات كتير أوي“.

وأردفت: ”قالي دلال تفتكري أنا هرجع أكمل الشغل اللي باقيلي هنا ولا خلاص يستكفوا بقى قولتله لأ ليه يا أستاذ بتقول كدا إن شاء الله ترجع وتكمل فزعلت واتقبضت وقولت للمخرج تاني يوم قال لأ دا إحنا بنستغل وجوده وأنا كبرتله الخط بتاعه عشان نستفيد من وجود يوسف شعبان“.

وتوفي يوسف شعبان، يوم الأحد، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد معاناة مع المرض بمستشفى العجوزة في القاهرة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتم تشييع جنازته ظهر الاثنين بمدينة 6 أكتوبر في مدافن العائلة وسط حضور عدد من الأصدقاء والفنانين.