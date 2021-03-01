الحزن يخيم على نجوم الفن في جنازة يوسف شعبان (فيديو)

خيم الحزن على نجوم الفن في مصر، أثناء تشييع جنازة الفنان الراحل يوسف شعبان، اليوم الإثنين الذي وافته المنية أمس الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وحضر الجنازة عدد من المشاهير الذين حرصوا على وداعه، بعد مسيرة فنية قدم خلالها العديد من الأعمال الناجحة والتي علقت في أذهان الجمهور حتى يومنا هذا.

وقال الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات إعلامية إن ”يوسف شعبان فنان كبير، أنا أقل من التحدث عنه، ولكن سأتحدث عن مشواره المليء بالأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية والإذاعية“.

وأضاف قائلا: ”كلنا كبار وصغار تأثرنا بيوسف شعبان وشكل وجداننا، وجعلنا نحب مصر أكثر بأدواره المهمة، وأحببنا الحارة المصرية، جميع أعماله عظيمة“.

وذكر أن ”رحيله خسارة كبيرة جدا، على المستوى الشخصي أعتبر أن والدي توفي، لأني تعلمت منه كثيرًا وشرفت بالعمل معه في النقابة، وسيظل تاريخ النقابة يذكر محطة هامة في مشوارها اسمها يوسف شعبان“.

أما الفنانة نهال عنبر، فقالت إن ”يوسف شعبان فنان كبير وقدير، رجل بمعنى الكلمة، كان في نقابة الممثلين، لم يلجأ له أحد إلا ووقف بجانبه، معروف عنه رجولته في المواقف الإنسانية، وله مواقف كبيرة معي“.

وأكملت بقولها: ”كنت أتواصل بشكل دائم مع الأطباء في الهاتف عندما كان في المستشفى، هو جاء من بيروت وظهرت عليه الأعراض، والقلب توقف وأعادوه للحياة مرة أخرى“.

وواصلت أن ”الأمور استقرت ثم نقلناه لمستشفى العجوزة، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي وكان الأكسجين ينقص وهو على الجهاز، حتى توفي“.

واختتمت قائلة: ”في وقت سابق كان مريضًا وكنت بجواره، وعندما كان نقيبًا للممثلين واجهتني مشكلة كبيرة، وقام هو بحلها بمنتهى الرجولة“.

يذكر أن الفنان المصري يوسف شعبان توفي عن عمر ناهز 89 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا، ومسيرة مميزة تخطت 250 عملا بين سينما وتليفزيون ومسرح.