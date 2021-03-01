آخر ظهور فني للممثلة المصرية الراحلة أحلام الجريتلي (فيديو)

كشف المخرج المصري محمد سامي عن آخر فيديو له مع الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، الذي تم تصويره في كواليس مسلسل ”نسل الأغراب“، قبل وفاتها بأيام.

وظهر سامي في الفيديو، الذي نشره عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، وهو يدرب الجريتلي على تأدية إحدى الرقصات، وكتب معلقا ”الله يرحمك يا أحلام هتوحشيني، كان ليكي عندي غلاوة ومحبة، كنتِ ممثلة جميلة وإنسانة أجمل، هفتقدك يا صديقتي“.

وتفاعل الكثير من النجوم والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث قالت الفنانة غادة ”الله يرحمها“، بينما قال أحد المتابعين: ”الله يرحمها ويحسن إليها يا رب كانت فنانة قديرة وإنسانة محترمة وجميلة، وكان ليا مشاهد معاها كانت مبدعة فيها وكنت انت دائما بتقول بعد المشهد سقفه للأستاذة أحلام من جمال إتقانها وإبداعها في الأداء، كنت بتفرح قلبها، الله يرحمها“.

وقالت متابعة أخرى: ”وأنت كمان يا أستاذ كان ليك عندها غلاوة كبيرة اوي، كانت بتحبك وقالتلي الكلام ده وقالتلي ده ابني“، وعلقت أخرى: ”أنا عارفه إنك زعلان اوى عليها يا رب في الجنة ونعيمها عمرها كله شغل وشقى يا رب“.

يشار إلى أن مسلسل ”نسل الأغراب“ هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التلفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة ”هروب اضطراري“ قبل عامين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، ويشارك في بطولته مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم.

وظهرت الفنانة أحلام الجريتلي مؤخرًا من خلال مسلسل ”اللعبة 2- ليفيل الوحش“، الذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد، وهو من سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، إشراف عام على الكتابة فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.

ويشارك في بطولة المسلسل، شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول،محمد أوتاكا، بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، حسام داغر، إسماعيل فرغلي ورانيا يوسف.