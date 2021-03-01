تشييع جثمان أحلام الجريتلي وسط غياب تام لنجوم الفن (فيديو وصور)

في هدوء تام، كهدوء رحيلها عن عالمنا، شيعت أسرة الفنانة المصرية القديرة أحلام الجريتلي، جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط العاصمة القاهرة.

وشهدت لحظة توديع أحلام الجريتلي، غيابًا تامًا لنجوم الفن على الرغم من رحيلها، إثر أزمة قلبية وليس بسبب كورونا، حيث أقامت الأسرة صلاة الجنازة على جثمانها في مسجد القبة الفداوية بمنطقة العباسية.

وخرج جثمان الراحلة من منزلها بمنطقة بمنيل شيحة في محافظة الجيزة، إلى المسجد قبل إتمام مراسم الدفن التي حضرها زوجها الدكتور شيرين حسن، وشقيقها.

وكان آخر ظهور للفنانة أحلام الجريتلي، في رمضان الماضي، من خلال مسلسل ”البرنس“ الذي قام ببطولته الفنان المصري محمد رمضان.

وظهرت هذا العام عبر منصة ”شاهد VIP“ من خلال مسلسل ”اللعبة 2- ليفيل الوحش“، بينما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل ”لؤلؤ“ الذي انتهى عرضه قبل أيام.

ورحلت الفنانة أحلام الجريتلي يوم الأحد، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، تاركة خلفها إرثًا فنيًا عظيمًا، لاسيما في مجال الدبلجة.