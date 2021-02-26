والد الفنان مشاري البلام يكشف سبب وفاته (فيديو)‎

كشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام تفاصيل وفاة ابنه أمس الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأكد أن ”نجله تلقى حقنة كورتيزون أثناء تلقيه اللقاح“، مشددا على أنها ”هي السبب في وفاته، خاصة وأنه كان مصابا فعليا ولم يخضع لأي فحص طبي“.

وقال في لقاء تلفزيوني خلال تشييع جثمان نجله: ”الحمد لله والشكر لله رب العالمين جزاكم الله خير وما قصرتم.. هذا من طيب الكويتيين ومن أصلهم ولكل من سأل عنا بكل الدنيا مشكورين اللي عزونا وهذا من شيمهم وإن شاء الله ما تشوفون مكروه أبدا“.

وأضاف: ”ابني أخد اللقاح بس كان فيه كورونا وما فحصوه قبل ما يعطوه اللقاح وهم ما يفحصون أحد.. هو كان صحته زينة بعد اللقاح بس عطوه بعد اللقاح حقنة كورتيزون وهاد اللي نهته للأسف“.

والد الفنان الكويتي الراحل #مشاري_البلام: "أخد اللقاح بدون فحص وهو أصلا فيه كورونا.. وإبرة كورتيزون هي اللي أنهته"#إرم_نيوز #مشاري_البلام_في_ذمه_الله pic.twitter.com/VNmUbOOjPt — إرم نيوز (@EremNews) February 26, 2021

وشُيع في الكويت، الجمعة، جثمان الفنان الراحل مشاري البلام، بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

هذا وجرت مراسم التشييع دون مشاركة أي فنان، بسبب إجراءات منع تفشي الوباء.

من جهتها، نفت عائلة الفنان الراحل صحة ما تم تداوله من مقاطع مصورة، تظهر تجمعات كبيرة قيل إنها لجنازة البلام، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة خاصة وأن المتوفى كان مصابا بالوباء.

وأكدت العائلة أن الجنازة المذكورة تعود للفنان عبد الحسين عبد الرضا، وتم نشرها على أنها لمشاري البلام.

وتوفي البلام، أمس الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وجاءت إصابة الفنان الراحل بالفيروس بعد أيام من نشره فيديو توثيقيا لحصوله على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ما أثار جدلا حول فعالية اللقاح.