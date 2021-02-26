تشييع جثمان الفنان الراحل مشاري البلام في الكويت

شُيع في الكويت، عصر اليوم الجمعة، جثمان الفنان الراحل مشاري البلام، بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

هذا وجرت مراسم التشييع دون مشاركة أي فنان، بسبب إجراءات منع تفشي الوباء.

من جهتها، نفت عائلة الفنان الراحل صحة ما تم تداوله من مقاطع مصورة، تظهر تجمعات كبيرة قيل إنها لجنازة البلام، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة خاصة وأن المتوفى كان مصابا بالوباء.

وأكدت العائلة أن الجنازة المذكورة تعود للفنان عبد الحسين عبد الرضا، وتم نشرها على أنها لمشاري البلام.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرت مقطع فيديو لتجمع كبير قالت إنه من جنازة مشاري البلام، قبل أن تخرج وتنفي ذلك.

#مشاري_البلام_في_ذمه_الله

ياجماعه هذا الفيديوهات قديم ليوم وفاة المرحوم عبدالحسين عبدالرضا مو لدفن مشاري البلام المرحوم للحين ما إندفن الله يرحمه ادعوله pic.twitter.com/niM4u0EfPC — مي العيدان (@mayal3eidan) February 26, 2021

وتوفي البلام، أمس الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وجاءت إصابة الفنان الراحل بالفيروس بعد أيام من نشره فيديو توثيقيا لحصوله على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ما أثار جدلا حول فعالية اللقاح.