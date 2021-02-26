هل تسبب اللقاح في وفاة مشاري البلام...

أثارت معلومات متداولة عن وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام، إثر تلقيه اللقاح المضاد لفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19)، لغطا وإرباكا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

#مشاري_البلام

لقط عدوى كبيرة اثناء اخذه لقاح كورونا

لاحول ولا قوة الا بالله

يعني مانطعم الوضع مزري صراحة — مدير المملكة (@Arnooon7) February 26, 2021

تخيلوا طلع مشاري البلام الله يرحمه أخذ لقاح كورونا ومع هذا جاه المرض ومات !!طيب اللقاح وش فايدته — ضياء (@Itz_ii7) February 26, 2021

وكان البلام قد وثق في مقطع فيديو له قبل نحو أسبوعين، تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، دون أن يفصح عن نوعه، فيما ظهر لاحقا في مقابلة إعلامية، وأكد تلقيه اللقاح، لافتا إلى أنه ”يشعر بالإرهاق والتعب الشديدين“، لكنه ناشد الجميع ونصحهم بأخذ اللقاح.

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ولاحقا، تبين إصابة الفنان الراحل بفيروس ”كورونا“، والذي لم يمهله الكثير من الوقت، حتى وافته المنية جراء مضاعفاته، أمس الخميس.

شاهد بالفيديو.. آخر لقاء لـ مشاري البلام pic.twitter.com/eWVD8vn0Q0 — خبر عاجل (@Breakingkw) February 25, 2021

وإثر تزامن إصابة البلام بالفيروس مع أخذه جرعة اللقاح، سرت شائعات بكون اللقاح السبب الرئيسي وراء وفاته، إلا أن معلومات متداولة كشفت عن إصابة الفنان الكويتي بأعراض كورونا قبل تلقيه الجرعة؛ وهو الأمر الذي كان سببا رئيسيا في وفاته.

وكان عدد من المتابعين عبر حساب الفنان البلام، قد لاحظوا قبل أيام آثار التعب بادية على ملامحه، خلال تلقيه جرعة اللقاح، واستنكروا عدم إجراء فحص قبل التثبت من وجود أعراض من عدمه، ونصحوا الفنان البلام بألا يجازف في حال ظهور أعراض؛ نظرا لخطورته على الصحة العامة.

كما لاحظوا كذلك آثار التعب الواضحة على وجهه، في الوقت الذي أجرى فيه المقابلة الإعلامية وأكد تلقيه الجرعة.

واضح تعبان شلون ماخذ اللقاح ! الله يرحمه — ɨ ʟօʋɛ ʍʏ ɖօɢֆ 🐾 (@ma3ol_) February 25, 2021

توضيح

وأوضحت استشارية طب الأسرة في المملكة العربية السعودية الدكتورة لمياء البراهيم، ما حدث طبيا مع الفنان البلام، نافية أن يكون اللقاح هو السبب.

وأكدت في سلسلة تغريدات عبر حسابها في موقع ”تويتر“، أن ”مفعول اللقاح يبدأ بعد 10 أيام على الأقل، كما تتأثر المناعة بعد تلقيه“، مضيفة أن ”هناك من يأخذ اللقاح دون أن يعلم بإصابته بالفيروس، كما أن الأطباء ينصحون بعدم بذل أي مجهود بعد تلقي جرعات اللقاح، وذلك حتى لا تتأثر المناعة سلبيا“.

لو تتذكرون كان يوصى بالالتزام بالاحترازات بعد التطعيم كنت سابقا اعتقد فقط لأنه لم نصل لمناعة القطيع.

لكن من تجربتي الشخصية تأكدت، بعد اللقاح مباشرة تتأثر المناعة، لما حللت الدم لأني تعبت بعد الجرعة الثانية لمدة ٣ أيام، كان معدل كريات الدم البيضاء منخفض وارتفعت مكافحة الفيروسات — د.لمياء عبدالمحسن البراهيم (@DrLalibrahim) February 26, 2021

وأكدت الدكتورة البراهيم أن مشاري البلام، كانت عليه أعراض زكام أثناء التطعيم، وهو السبب في تدهور حالته الصحية.

في حالة #مشاري_البلام رحمه الله كان مزكوما وقت التطعيم وانزل الكمامة أيضا لربما لأنها كتمته فما يبدو أنه لربما كان مصابا ولو مثل ماقيل أنه اخذه من مكان التطعيم ولا استغرب حتى هو انزل الكمامة،ويبدو أنه لم يرتاح بعد اللقاح

والدليل هناك تصوير له،وكان رحمه الله يبدو عليه الإرهاق — د.لمياء عبدالمحسن البراهيم (@DrLalibrahim) February 26, 2021

رحم الله #مشاري_البلام

وماحدث يستفاد منه

١)الالتزام بالحماية من العدوى أمر مهم قبل وأثناء وبعد #لقاح_كورونا

٢)لا ترهق نفسك بعد أخذ اللقاح أن لجسدك عليك حقا.

٣)#كوفيد_19 مشاكله ليست تنفسية فقط وقد يحمله الشخص بدون أعراض أو تتأخر الأعراض ولا نعرف كيف يتطور وبسرعة.

يتبع — د.لمياء عبدالمحسن البراهيم (@DrLalibrahim) February 26, 2021

وحذر أحد الأطباء، في وقت سابق، من ”أخذ اللقاح قبل التأكد من عدم الإصابة بأي أعراض لفيروس كورونا، وضرورة إجراء تحليل طبي للتثبت من ذلك قبل اللقاح“.

ولفت إلى أن ”أخذ اللقاح لا يعني أخذ المناعة بشكل فوري، لكنها تحتاج على الأقل أسبوعين بعد الجرعة الثانية“.

وأيد طبيب آخر هذا الكلام، حيث شدد على ضرورة ”عدم أخذ اللقاح في حال ظهور أي أعراض تشبه أعراض كورونا، لما له من مضاعفات“.