دعوات للتحقيق مع مي العيدان بعد وفاة مشاري البلام

دعا ناشطون على موقع تويتر، السلطات الكويتية، إلى استدعاء الإعلامية مي العيدان، للتحقيق معها حول المعلومات التي أثارتها بشأن إصابة مواطنها الفنان مشاري البلام بفيروس كورونا، واتهامها لإحدى الفنانات بأنها السبب في نق العدوى لمشاري، الذي توفي بالفيروس مساء الخميس.

وطالب الإعلامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى، باستدعاء زميلته مي العيدان للتحقيق، معتبرا أنه بعد وفاة مشاري ”أصبحنا أمام جريمة وجناية“.

وقال اليحيى، وهو نائب رئيس تحرير شبكة الحوادث، في تغريدة نشرها عبر حسابه في ”تويتر“ عقب وفاة البلام: ”أتمنى استدعاء المذيعة التي لديها معلومات عن ممثلة مصابة بكورونا نقلت المرض إلى مشاري البلام الله يرحمه“.

وأضاف اليحيى الذي لم يذكر اسم المذيعة صراحةً مكتفياً بالإشارة إلى تدوينتها المثيرة: ”بعد وفاته أصبحنا أمام جريمة وجناية إذا كانت الممثلة تعلم عن إصابتها بكورونا“.

الله يرحم #مشاري_البلام ويغفرله اتمنى استدعاء المذيعة التي لديها معلومات عن ممثله مصابه كورونا نقلت المرض إلى مشاري البلام الله يرحمه بعد وفاته أصبحنا أمام جريمة وجناية اذا كانت الممثله تعلم عن إصابتها بكورونا! pic.twitter.com/j8wLeoCMpl — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) February 25, 2021

وكتبت ناشطة أخرى، قائلة: ”المفترض يتم استدعاء المذيعة مي العيدان اللي عندها معلومات عن الممثلة غدير السبتي اللي نقلت المرض إلى الفنان مشاري البلام رحمه الله“.

وأضافت ”في حال كانت الممثلة عندها علم عن إصابتها فهذي تعتبر جريمة وجناية قانونية كاملة بحق الفنان“.

المفترض يتم استدعاء المذيعة مي العيدان اللي عندها معلومات عن الممثلة غدير السبتي اللي نقلت المرض إلى الفنان مشاري البلام رحمه الله

وفي حال كانت الممثلة عندها علم عن إصابتها فهذي تعتبر جريمة وجناية قانونية كاملة بحق الفنان مشاري💔💔 — بريد المحبة (@O3SpQEq1DEiKKUQ) February 25, 2021

وتوفي الفنان مشاري البلام، مساء الخميس، عن عمر يناهز 48 عاماً، متأثرًا بإصابته بكورونا، وذلك بعد أيام من دخوله العناية المركزة نتيجة تدهور وضعه الصحي وانخفاض نسبة الأوكسجين في دمه بسبب الفيروس الذي أصابه عقب تلقيه اللقاح.

وكانت الإعلامية مي العيدان قد اتهمت فنانة، لم تسمها، بأنها السبب وراء إصابة مشاري بكورونا، قائلةً إن ”مشاري البلام لم يصب بكورونا بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، بل إن الحقيقة تشير إلى أن فنانة قصيرة نقلت له العدوى“.

وأضافت العيدان في تغريدة نشرتها عبر حسابها ”هذه الفنانة كانت مصابة بكورونا واستمرت في التصوير دون أن تُبلغ بإصابتها“.

حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج pic.twitter.com/Fvrw6755hf — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم الفنانة غدير السبتي، معتبرين أنها المقصودة في منشور العيدان، الأمر الذي دعا السبتي للخروج والرد على الاتهامات الموجهة إليها.

وهاجمت السبتي الإعلامية العيدان ”لعدم ردها على اتصالاتها“، مؤكدة ”أن الفنان مشاري هو من اتصل بها أولاً وطالبها بإجراء الفحوصات عقب أن تأكد من إصابته بالفيروس“.

ورغم الهجوم الذي شنته السبتي ضد مي العيدان التي لم تذكر اسمها صراحة، نفت الأخيرة بتغريدة أخرى أن تكون الفنانة غدير السبتي هي المقصودة، موضحة ”أن الفنان مشاري كان يصور أكثر من عمل بنفس الوقت ومعه 3 أو 4 فنانات قصيرات القامة إحداهن نقلت له الفيروس“.

اللي أقصدها مو غدير اهو كان يصور في اكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعاه اكثر منز٣ او ٤ فنانات كلهم قصار بس في وحده انقلت له الفايروس والأخت تسرح وتمرح مادري وين ضميرها بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين اهو اللي يحاسب — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021

وشكَلت وفاة البلام صدمة لزملائه داخل الكويت وخارجها، الذين عبروا عن حزنهم لفقدانه بعد أيام قليلة من إصابته بالفيروس، حيث تصدَر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي.

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ العزيز الخلوق مشاري صالح البلام سائل المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون #الكويت #مشاري_البلام #حسن_البلام #عبدالعزيز_البلام pic.twitter.com/AwN4gkuroe — طارق العلي (@tareqalali67) February 25, 2021

والفنان مشاري البلام واحد من أبرز الوجوه الفنية في الكويت، بدأ مسيرته الفنية منذ بدايات التسعينيات، وفي رصيده الفني عشرات الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وكان منشغلاً في الفترة الماضية بتصوير العديد من الأعمال الفنية، بينها ”البعد عنها غنيمة“ و“بيت الذل“ و“الوصية الغائبة“.