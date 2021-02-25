للمرة الأولى.. هند صبري تنتج مسلسلا مع "نتفليكس"

كشفت شبكة ”نتفليكس“ عن تعاون إنتاجي يتم للمرة الأولى مع الفنانة التونسية هند صبري، حيث قامت الشبكة بمشاركة مقطع فيديو للفنانة نشرته عبر حسابها في ”إنستغرام“، ويظهر فيه تعاون مشترك في مسلسل درامي بعنوان ”البحث عن علا“، يتم العمل على تصويره حاليًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت هنا محمود، مديرة أعمال هند صبري، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الفنانة التونسية تشارك في المسلسل كمنتجة للمرة الأولى عبر شركتها الخاصة.

وأضافت أن الإنتاج يتم بالتعاون مع المنتج المنفذ أمين المصري، مشيرة إلى أن التصوير مستمر في القاهرة، ومن المنتظر عرضه قريبًا على شبكة ”نتفليكس“، رافضة الكشف عما إذا كان مسلسل ”البحث عن علا“ سيكون جزءا ثانيا لمسلسلها ”عايزة أتجوز“ الذي عُرض قبل 10 سنوات.

من جانبها قالت هند صبري، في مقطع الفيديو، وهي في كواليس تصوير المسلسل ومعها النجوم سوسن بدر وندى موسى ومحمود الليثي والمخرج هادي الباجوري: إنها متحمسة للعمل؛ لأنها تعود به للشخصية الأبرز التي أحبتها على مدار مشوارها الفني وهي ”علا“.

وأوضحت هند صبري، أن ”علا“ ستكون في هذا العمل بشكل آخر، وستبحث عنها في عالم جديد بعد التغيير الذي طرأ عليها، كما يحدث تمامًا للأشخاص في حياتهم.

وأكدت هند صبري، قائلة: ”زي ما انتوا أكيد اتغيرتوا بعد عشر سنين علا كمان اتغيرت بس في حاجات مبتتغيرش“، بينما قاطعها مخرج المسلسل هادي الباجوري قائلًا: ”بندور فعليًا“.

وتابعت تقول: ”لأ مش بندور يمكن تكون اتخطفت يا أستاذ متحرقش يا أستاذ.. استنونا على نتفليكس“.

يُذكر أن مسلسل ”البحث عن علا“ يشارك في بطولته النجوم، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وغيرهم، كما يشهد ظهورا خاصا لعدد من النجوم بينهم خالد النبوي.