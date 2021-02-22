نتفليكس تطلق خاصية جديدة للمشاهدة بدون إنترنت ‎

أطلقت شركة نتفليكس Netflix ميزة جديدة تعمل على تمكين المستخدمين من مشاهدة العروض الجديدة دون اتصال بالإنترنت.

وتسمى الخاصية الجديدة ”تحميلات من أجلك“ Downloads For You، وهي تعمل على التحميل التلقائي لعروض مرشحة لكل مستخدم خصيصا، ليتمكن من مشاهدتها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تتوفر الميزة الجديدة في جميع أنحاء العالم على تطبيق الأندرويد، وتعمل على تحميل المحتوى الذي يتم ترشيحه بناءً على تفضيلات المستخدم وتاريخ المشاهدة.

وللتمتع بالخاصية الجديدة، يجب على المستخدمين الانتقال إلى صفحة التنزيلات ثم تفعيل الميزة، كما يمكن للمستخدمين تحديد مقدار الذاكرة التي يرغبون في تخصيصها لمكتبة المشاهدة دون اتصال، واختيار 1 أو 3 أو 5 جيغابايت.

وستعمل الميزة -مثلا- على تحميل بعض الحلقات الأولى من برنامج تلفزيوني، بما يكفي للبدء في متابعته، وكلما سمح المستخدم باستخدام المزيد من المساحة على جهازه، نزلت نتفليكس المزيد من العروض المرشحة، وعند انتهاء المستخدم من مشاهدة الحلقات، يمكنه حذفها وتحرير مساحة للمزيد من التحميلات.

وقال لاتريك فليمنغ مدير قسم ابتكار المنتجات في نتفليكس: ”نحن متحمسون لتقديم خاصية Downloads For You، ومن يختار تفعيل هذه الميزة الجديدة سيحصلون على تنزيلات تلقائية للعروض والأفلام على أجهزتهم، استنادًا إلى تفضيلاتهم؛ لأننا نريد تسهيل اكتشاف المسلسل المفضل الجديد لدى مستخدمينا حتى دون الاتصال بالإنترنت“.