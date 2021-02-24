الفنانة المصرية شيري عادل تجري جراحة دقيقة

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيري عادل، عن خضوعها لعملية جراحية دقيقة، مساء اليوم الأربعاء، في أحد المستشفيات المعروفة بالعاصمة، القاهرة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن شيري عانت مؤخرًا من آلام صعبة لا تتوقف، وبعد الذهاب لأكثر من طبيب، استقرت على إجراء الجراحة.

ورفض المصدر، الكشف عن طبيعة مرض شيري عادل، التي تتكتم على تفاصيل حالتها المرضية، مشيرًا إلى أن لا أحد يعلم طبيعة العملية الجراحية التي ستخضع لها، سوى بعض المقربين منها.

وطالب المصدر المقرب من شيري عادل الجمهور المصري والعربي، بالدعاء للفنانة المصرية، ”حتى تتخطى هذه الأزمة وتعود لأعمالها الفنية وعشقها الوحيد، وهو الفن“.

يذكر أن شيري عادل سبق وأن تزوجت من الداعية والمنتج الفني، معز مسعود، قبل أن يحدث الطلاق بينهما، ليتزوج الأخير من الفنانة حلا شيحة.