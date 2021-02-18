عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديد يلتقي السيسي في القاهرة

التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في القاهرة

وقال المكتب الإعلامي التابع لرئيس الحكومة الجديدة، إن الدبيبة بحث مع الرئيس المصري بضع قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية، وآخر مستجدات الحالة الليبية، وكذلك تطورات العملية السياسية في البلاد.

وبحسب المكتب فإن الدبيبة عبر خلال اللقاء مع الرئيس السيسي، عن تطلعه إلى إقامة شراكة شاملة، ودعم مصر لحالة الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى رغبة حكومته في استنساخ النماذج الناجحة من تجربة مصر التنموية.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فقد عبر الدبيبية عن ”تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلا عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة“.

وأضاف البيان أن السيسي قدم مجددا التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلي الشعب الليبي، ”بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها جميع مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد علي نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات“.

وشدد السيسي -بحسب البيان- على ”حرص مصر للاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، وأن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكل جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءا باستعادة الأمن، ومرورا بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولا إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي“.

كما جدد السيسي ”استعداد مصر الكامل لتقديم كل خبراتها وتجاربها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح، وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار“.