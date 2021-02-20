لامتصاص غضب الجمهور.. عقوبات جديدة ضد تامر أمين بعد إهانته "سيدات الصعيد"

عاقب مجلس إدارة قناة ”النهار“ الإعلامي المصري تامر أمين، رغم اعتذاره بشأن التصريحات التي أطلقها تجاه أهل الصعيد في مصر، خاصة النساء، والتي اعتبرت إهانة لـ ”سيدات الصعيد“، حيث أوقفته عن العمل تماما وخصمت راتبه الشهري.

ووفق بيان أصدرته القناة حاولت فيه امتصاص غضب الجمهور من تامر أمين، بسبب ما اقترفه من خطأ، فقد أكدت القناة رفضها التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحري، الذي أورده الإعلامي المصري ضمن برنامجه ”آخر النهار“، معتبرة ما حدث خطأ غير مقصود.

وأضاف مجلس إدارة القناة أنه لا تهاون على الإطلاق مع أي خطأ بشكل عام يقع عبر تلفزيون قناة ”النهار“، وأنه ولهذا اتخذ المجلس عقب اجتماع طارئ عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم التأكد من سلامة وحُسن نيته وتقديره التام لأهالينا في صعيد مصر وفي ريفها.

= #تامر_أمين في الريف و الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدمات!

ــ "هما دول بقي اصحاب الفضل عليك" pic.twitter.com/ODALQ3rejm — رياض باشا المنفلوطي🦅 (@RiadManfalouti) February 18, 2021

وأكد البيان أنه من بين هذه القرارات المتخذة خصم راتب تامر أمين بقيمة شهر ليتم إيداعه في مؤسسة خيرية، مع إحالته إلى تحقيق داخلي بالقناة للوقوف على ملابسات الواقعة.

ونوّه بيان المجلس بأنه تقرر إيقاف الإعلامي تامر أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام، الذي قال في وقت سابق بشأن الواقعة إنه سيتم التحقيق معه يوم الأحد المقبل.

وكان قد تلقى مكتب النائب العام في مصر بلاغا ضد تامر أمين، من المنتظر أن يحال إلى جهات التحقيق للبت بشأنه، حيث قدّم المحامي المصري أيمن محفوظ بلاغه الذي طالب فيه بإنجاز تطبيق القانون وسرعة ضبط وإحضار الإعلامي المصري لتقديمه إلى محاكمة عاجلة.

وقال تامر أمين، خلال برنامجه: ”في الريف وفي الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي يصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنوهم على القاهرة، عشان يشتغلوا خدامات“.